美伊協議接近定案 川普：荷莫茲將開放

美國總統川普廿三日在自創社媒真實社群寫道，美伊對和平協議已大致談妥且荷莫茲海峽（下稱海峽）將重新開放。在印度訪問的美國國務卿魯比歐廿四日也說，也許在接下來幾小時內，全球將聽到一些好消息。對此，歐盟執委會主席范德賴恩及英國首相施凱爾均表達歡迎。

沙烏地阿拉伯「阿拉伯衛星電視台」廿四日引述消息人士報導，停滯近一個月的第二輪美伊談判可能於六月五日舉行。巴基斯坦總理廿四日在社媒Ｘ寫道，希望很快就會主辦第二輪美伊談判。

川普還寫道，他剛在白宮橢圓辦公室與沙國、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、埃及、約旦與巴林領袖和巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾進行「非常好」的通話，討論伊朗及和平諒解備忘錄（ＭＯＵ）的所有相關事宜。

川普在該發文中提到，協議尚待美、伊和其他許多國家間敲定；他也與以色列總理內唐亞胡通話，「同樣非常好」；該協議的最後幾個層面與細節目前討論中，不久就將宣布，除了該協議中的其他許多部分，海峽也將重新開放。

魯比歐：無需擔心伊擁核

魯比歐也在新德里說，該協議不只將化解美方對海峽的疑慮，還將啟動一個程序，「最終能使我們達成總統川普希望的，那就是無需害怕或擔心伊朗擁有核武的世界」；魯比歐還說，美伊間已達成重大進展，美國的目標都是伊朗絕不會擁核，只要川普擔任總統就不會。

不過，川普廿三日接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）及新聞網站Axios訪問時仍強調，美伊目前雖很接近敲定協議，但他當晚會和美國副總統范斯、中東特使威科夫及自己女婿庫許納開會，他只願接受包含伊朗濃縮鈾的「好協議」，否則仍將「把他們轟炸得天翻地覆」，他很可能最晚廿四日決定是否重燃戰火。

路透廿三日引述消息人士報導，協議框架將分三階段實施，即正式終戰、解決海峽危機，以及啟動為期卅天且可延長的談判窗口期，以達成更全面的協議。

雙方將簽署60天ＭＯＵ

Axios及紐約時報廿三日也引述美國官員報導，美伊將簽署以六十天為期限的ＭＯＵ，若雙方一致同意即可展延；期限內海峽將「不收費」，伊朗將清除其在海峽所布的水雷，並保證各國船舶自由航行；美國則解除對伊朗各港口的封鎖、實施解除對伊朗制裁的措施，並允許伊朗出口石油，以作為交換。伊朗也同意放棄保有高純度的濃縮鈾庫存。對以色列與伊朗在中東的「代理人」之一、黎巴嫩真主黨間的衝突，該ＭＯＵ也要求必須結束。

伊朗總統裴澤斯基安廿三日說，「我們準備好向世人保證，將不會尋求擁核」。但他強調，若沒有伊朗最高領袖穆吉塔巴准許，伊方就不會對和平協議做出決定，且唯有在伊朗最高國安委員會的框架下，才有權力做決定。伊朗革命衛隊宣稱，過去廿四小時在伊朗允許下，放行了卅三艘船隻通過海峽。

伊朗外交部發言人巴格赫里同日說，上周的確朝縮小分歧的趨勢前進；共十四點的ＭＯＵ已進入最後討論階段；但還需觀察接下來三、四天的情勢走向。對川普上述和海峽有關的最新說法，伊朗半官方的法斯通訊社廿四日則報導，和平協議將同意戰後伊朗繼續「管理」海峽，而非回到戰前的海峽自由航行狀態，川普的發言「既不符事實且不完整」。