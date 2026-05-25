關鍵調人巴基斯坦總理 將會習共談美伊？

正在中國大陸進行訪問的巴基斯坦總理夏巴茲，於浙江完成參訪阿里巴巴等行程後，昨晚抵達北京。他將與大陸國家主席習近平、大陸總理李強會晤。由於時值巴基斯坦斡旋美伊談判的關鍵時刻，屆時他將如何與大陸領導人商議此事也備受關注。

夏巴茲係於廿三日至廿六日訪問大陸，昨日抵達北京前，先赴浙江省出席一場投資大會並參訪阿里巴巴。夏巴茲在「Ｘ」發文指，期待與浙江省在數位經濟、電子商務、資訊科技、電信、農業、再生能源、先進製造業等領域加強務實合作。

此次夏巴茲訪問正值美伊談判關鍵節點，尤其是美國總統川普宣布與伊朗已大致談成一份協議，有待美伊雙方及相關國家最終敲定。

巴國是美伊談判的關鍵斡旋方。

昨日夏巴茲也發文祝賀川普為促進和平所做的非凡努力，以及川普當日稍早與沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其、埃及、阿拉伯聯合大公國、約旦等國領導人進行了富有成效的電話會談，他並指巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾代表巴方參加，此次會談為各方如何推進正在進行的和平努力以實現地區持久和平交換意見提供了寶貴的機會。

他透露，「巴基斯坦將繼續以最真誠的態度致力於和平進程，我們希望盡快主辦下一輪會談」。

昨日中共駐巴大使姜再冬專訪內容由官媒刊出。他指出，深化中巴合作是地區和平安寧的「穩定錨」，也是國際公平正義的「防火牆」。面對霸權霸凌愈演愈烈，「中巴兩國始終相互堅定支持，在涉及彼此核心利益問題上仗義執言，共同致力於解決國際地區熱點問題，維護地區和平與穩定」。

針對中東議題，姜再冬強調雙方共同發表「五點倡議」，「對巴方斡旋美伊和談、促成首輪伊斯蘭瑪巴德會談提供了有力支持」。當前停火局面依然十分脆弱，地區局勢處於關鍵時期。中巴將繼續致力於推動各方通過政治外交途徑化解爭端、平息戰火。

日前俄國總統普亭訪問北京，與習近平發表的聯合聲明中指出，「雙方一致認為，美國、以色列軍事打擊伊朗，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞中東地區局勢穩定」。強調衝突當事方應盡快重返對話談判軌道，防止戰火蔓延和外溢。