與川普通話 以總理內唐亞胡：討論荷莫茲海峽與伊朗核武問題

英國天空新聞報導，以色列總理內唐亞胡在社群媒體X發文，談論23日晚間與美國總統川普通話細節。內唐亞胡說，他們談了美伊協議的兩大癥結點：荷莫茲海峽和核武問題。

內唐亞胡發文重申美以兩國在核武問題上的立場。他說：「川普總統和我一致認為，與伊朗達成的任何最終協議，都必須消除核武威脅。這意味著拆除伊朗核濃縮設施，並將其已濃縮的核材料移出其領土。」

內唐亞胡說，川普「重申以色列在所有戰線自衛的權利，包括黎巴嫩」。他寫道：「美以兩國間的夥伴關係已在戰場上得到印證，而且從未像現在這般牢固。我的政策和川普總統一樣保持不變：伊朗不會擁有核武。」

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