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川普昨稱美伊協議大致談妥 突改口美方不急
在各界預期美伊即將達成協議終止中東戰事之際，美國總統川普今天表示，他已告訴美國談判代表，美方不急著與伊朗達成協議。
法新社報導，川普在自家社媒「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「談判正以井然有序且具建設性的方式進行，我已告知我的代表不要急於達成協議，時間站在我們這一邊。」
川普還指出：「封鎖措施仍將全面實行及維持效力，直到協議達成、經確認並簽署。」
川普昨天曾表示，美伊雙方有關結束衝突的協議「大致談妥」，內容包括開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），但仍待「最後定案」
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