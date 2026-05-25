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美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

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伊朗：潛在協議生效後 荷莫茲海峽30天內重返戰前通行量

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

伊朗通訊社24日證實，與美國已接近敲定協議，並表示在潛在協議生效後，荷莫茲海峽的船舶通行量將在30天內，重返戰前水準。

隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、半官方的塔尼斯姆通訊社報導，伊朗與美國的潛在諒解備忘錄（MOU），可能包含全方面停戰，華府也將在協商期間豁免對伊朗石油的制裁。

報導指出，這項協議將在30天內完全解除荷莫茲海峽的海軍封鎖，能讓荷莫茲海峽的船舶通行量，回到2月底伊朗戰爭開打之前的水準。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）也報導，這項草案將要求美國及其盟友，停止攻擊伊朗及其盟友，伊朗也承諾不會對美國及其盟友發動先發制人的攻擊。

不過，伊朗媒體對潛在協議的態度較審慎。塔尼斯姆通訊社指出，伊朗和美國仍對潛在協議的「一到兩項條款」有歧見，「若美國繼續阻礙，恐不太可能敲定協議」。

報導說，伊朗還沒決定對其核子計畫採取任何行動，潛在協議主要是推行荷莫茲海峽的30天開放程序、以及60天的核子談判。

法斯通訊社也說，伊朗核子計畫、遭凍結的資金及荷莫茲海峽的狀態，是美伊談判的「嚴重分歧點」，「唯有在對方執行建立信任的條件後，才有可能在下一輪討論核子議題」，在美國解凍資金前，伊朗不會進入談判。

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