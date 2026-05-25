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美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

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川普宣布美伊和平協議已大致談妥 荷莫茲海峽將重啟

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普23日宣布，美國與伊朗的和平協議已「大致談妥」，將重啟荷莫茲海峽，「不久後」（shortly）就會宣布。（法新社）
美國總統川普23日宣布，美國與伊朗的和平協議已「大致談妥」，將重啟荷莫茲海峽，「不久後」（shortly）就會宣布。（法新社）

美國總統川普23日宣布，美國與伊朗的和平協議已「大致談妥」，將重啟荷莫茲海峽，「不久後」（shortly）就會宣布；國務卿魯比歐24日也說，荷莫茲海峽情勢未來幾小時「會有好消息」，促使市場更加預期，本周屆滿三個月的伊朗戰爭，即將出現突破。

專家預期，若有協議能夠鞏固目前脆弱的停火安排，將讓市場鬆一口氣。

川普在社群媒體發文表示，他在和沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦及巴林等國通話討論後，「已大致談妥一項協議，只待美國、伊朗和上述其他各國確認」，「目前正討論協議的最終層面和細節，不久後將宣布」。

正在印度訪問的魯比歐24日透露，「我認為在那方面（荷莫茲海峽）會有一些好消息，但還不是最終消息」，「已達成一些進展」，「我不想淡化這件事，但我也想先說，我們仍有工作待完成，保留空間」。

綜合紐約時報、彭博資訊、Axios、英國金融時報及華爾街日報等媒體報導，美伊雙方將簽署一份諒解備忘錄（MOU），延長現行停火30天，以達成最終協議，必要時能再延長30天。在這段60天期間，荷莫茲海峽開放且不收費，伊朗也同意移除已部署於該水道的水雷，這項備忘錄將要求以色列與黎巴嫩之間停止戰爭。

作為交換，美國將解除對伊朗港口的封鎖，並且解凍伊朗的海外部分資產，及豁免對伊朗石油的部分制裁，且豁免範圍可能擴及石化產品。川普對這項協議的關鍵原則是「以表現換取紓困」（relief for performance），只有在伊朗作出具體讓步後，才會進一步鬆綁。

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