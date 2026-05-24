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美伊和平協議好事多磨？ 川普：不急著達成協議 時間在美國這邊

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普22日在新澤西州摩里斯鎮機場。法新社
美國總統川普22日在新澤西州摩里斯鎮機場。法新社

對潛在的美伊和平協議，美國總統川普24日在自創社媒真實社群發文說，美國史上的最糟協議之一，就是前總統歐巴馬及其政府中那群外行人提出且簽署的伊朗核協議。川普並強調，已告知美方談判代表不要急著達成協議，「時間站在我們這邊」。

川普在上述發文中寫道，伊核協議直接導致伊朗發展核武，和川普政府正與伊朗談判的交易不同；且事實上完全相反！

川普還寫道，直到美伊達成協議、得到確認且簽署前，美國對伊朗港口的封鎖仍將完全有效；雙方都不用著急且必須把事情做好，「不能出任何差錯！」

川普也在該發文中提到，美伊關係正變得遠比過去專業且卓有成效。但伊朗必須了解，他們不能發展或取得核武或核彈；「我想感謝至今所有中東國家提供的支持及合作，隨著這些國家加入歷史性的亞伯拉罕協議，他們的支持及合作將得到進一步加強。誰知道呢，也許（未來）伊朗也想加入！」

川普第1任時的亞伯拉罕協議，已讓阿聯、巴林、蘇丹及摩洛哥等以穆斯林為主的國家和以色列關係正常化。

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