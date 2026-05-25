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傳伊朗將放棄高濃縮鈾 細節再談

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

紐約時報廿三日引述兩位美國官員報導，美伊和平協議的一項關鍵內容，是伊朗將承諾放棄其擁有的高純度濃縮鈾庫存。

伊朗承諾放棄高純度濃縮鈾庫存向來是華府的目標，因此能將此一關鍵內容納入，對美國至關重要，尤其若該協議被國會議員質疑時更形重要。

不過，該協議尚未解決伊朗將如何執行放棄高純度濃縮鈾庫存的問題，而是將細節留待未來美伊談判伊朗核計畫時處理。

伊朗最初拒絕將任何關於其高純度濃縮鈾庫存的協議，納入和美國的初期談判階段，更要求將相關協議延至伊美第二階段的談判。

但美方談判代表強調已透過調解方明確告知伊朗，若美伊在初期階段的談判未就高純度濃縮鈾庫存達成某種共識，那美方將退出談判，並恢復對伊朗的軍事行動。

預料未來幾周或幾個月展開的後續談判，將碰觸如何處理這些庫存等計畫。美國此前尋求對伊朗提煉濃縮鈾的活動設下廿年暫停期，但伊朗主張的暫停期則短很多。

任何相關協議的關鍵內容，都將涉及解凍海外的數十億美元伊朗資產。但美方指稱，唯有在美伊達成對伊朗核計畫的最終協議後，伊朗才能取得其中大部分資產，藉此使德黑蘭有動機繼續留在談判桌。

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