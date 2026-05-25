英艦待命 戰後荷莫茲海峽掃雷

美聯社廿三日報導，在伊比利半島南端的英國海外領土直布羅陀，英國海軍已準備好執行一項可能由英法為首的跨國任務。但交戰各方必須先達成和平協議，國際掃雷任務才能展開。

美國和以色列二月底對伊朗開戰，伊朗則以封鎖荷莫茲海峽（下稱海峽）作為報復。

由於這條水道是中東石油及天然氣等能源向全球運輸的要道，伊朗的封鎖行動已造成至少六千艘船舶無法通過，使國際航運遭重創和能源價格飆漲。

停靠在直布羅陀外海的英國海軍輔助艦隊登陸艦「萊姆灣號」上，數百名人員已整裝待命。

英國海軍水雷與威脅探測小組（ＭＴＸＧ）指揮官布里頓提醒，伊朗在海峽可能布下龐大且型式各異的水雷，包括火箭推進型、沉底水雷及繫留水雷，觸發方式可能透過聲音、動作甚至光學感應。

布里頓說，萊姆灣號部分系統可裝載到較小船隻，再由該艦自動發射和遠端遙控，這減少需進入危險海域的人員數量。

在發現水雷之後，傳統做法是由潛水員帶炸藥至雷區引爆。但布里頓指出，萊姆灣號正嘗試一種全新作業模式，改以遙控載具深入海底安置炸藥，再從遠端進行引爆。

布里頓還說，首要任務是清理一條航道，讓海峽上約七百艘船舶能安全離開，再開闢反向通行航道讓船舶進入；但整個海峽若要將水雷完全排除，可能需數月甚至數年。

尚不確定海峽是否已被布雷，英國及其盟友是否將協助掃雷也尚未敲定。國際社會確保海峽安全的行動，則只能在戰後啟動。

英方表示，萊姆灣號與艦上官兵將繼續待命，為可能的掃雷任務做好準備。