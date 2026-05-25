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和平有望 美伊擬簽備忘錄 停火60天

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
荷莫茲海峽封鎖引發缺油和油價飆漲等能源危機，印度西北部古吉拉特邦哈爾瓦德民眾廿二日以塑膠桶等容器在加油站排隊買油。（路透）
荷莫茲海峽封鎖引發缺油和油價飆漲等能源危機，印度西北部古吉拉特邦哈爾瓦德民眾廿二日以塑膠桶等容器在加油站排隊買油。（路透）

美國總統川普廿三日說，與伊朗的和平協議已大致談妥。美國新聞網站Axios同日引述一位美國官員報導，該協議草案包括停火進一步延長六十天，這段期間荷莫茲海峽（下稱海峽）將重新開放、伊朗將可自由出口石油，美伊將對伊朗核計畫展開談判。

對上述官員披露的美伊和平協議框架，已有其他知情人士證實。伊方則尚未證實。

美伊將簽署以六十天為期限的諒解備忘錄（ＭＯＵ），若雙方均同意即可展延；期限內海峽將「免費」航行，伊朗將清除其在海峽所布的水雷，並保證各國船舶自由航行；作為交換，美國則解除對伊朗各港口的封鎖、實施解除對伊朗制裁的措施，並允許伊朗出口石油。

儘管對川普政府而言，上述條件將有利伊朗經濟及財政，但也能為全球石油市場的壓力帶來明顯緩解；且伊方愈快清除水雷與恢復海峽航行，那美軍對伊朗港口的封鎖就將愈快解除。

伊朗原本要求立即解凍其海外資金甚至永久解除對該國的制裁，但川普對美伊協議訂定的關鍵原則是「以行動換鬆綁」，唯有在伊朗做出具體讓步後，才將進一步鬆綁制裁。

該協議也包括伊朗承諾永不尋求擁有核武，並將就暫停提煉濃縮鈾的計畫與移除高純度濃縮鈾庫存展開談判。

伊方已透過調解方向美方口頭承諾，願在暫停提煉和放棄相關核原料上做出某種程度的讓步。

美國則同意在六十天期限內，就解除對伊朗的制裁與解凍伊朗海外資金展開談判，但相關措施唯有在最終協議得到可驗證的履行後才會相應實施。自二月底開戰以來部署中東的美軍部隊，也將在這六十天內持續在區域內部署，唯有在最終協議達成後，美軍才可能撤離。

以色列與伊朗代理人之一的黎巴嫩真主黨也將結束衝突。不過，這將不是以、真任一方的「片面停火」；一旦真主黨試圖重新武裝或發動攻擊，以色列仍可反制。該美國官員指稱，以色列總理內唐亞胡有其國內政治考量，但川普必須考慮美國及全球經濟利益。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿四日引述一位以色列官員報導，川普廿三日和內唐亞胡通話時說，他支持以色列「對來自所有戰線的威脅，保有採取行動的自由，包括黎巴嫩」。

三位知情人士對Axios說，川普曾與多位阿拉伯與穆斯林國家領袖進行電話會議，以徵詢他們對該協議的看法，而與會者「一致」表達支持；該協議可能廿四日宣布，但尚未敲定，仍存在破局的可能性。

伊朗半官方的法斯通訊社廿四日報導，該協議包含美國及其盟友承諾，將不對伊朗及其盟友發動任何攻擊；作為交換，伊朗及其盟友也將做出同樣承諾。

另一家伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社同日也報導，伊美在簽署ＭＯＵ前，將先確認初步諒解的各項條款。

以色列 伊朗 美國

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