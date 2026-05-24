伊朗總統社群發文：國家無意追求核武 準備好向全世界保證

伊朗國家媒體伊朗通訊社（IRNA）引述總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）社群發文表示，伊朗「已準備好向全世界保證」這個國家並未尋求發展核武。

英國廣播公司（BBC）報導，裴澤斯基安在社群媒體Telegram發文說，在已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）殉難前，「我們曾宣示過、現在重申，我們已準備好向全世界保證，我們無意追求核武」。

根據伊朗通訊社，裴澤斯基安補充說， 伊朗「不樂見地區局勢動盪」，而且「試圖使地區（局勢）不穩的是以色列政權」。他並指出，伊朗談判代表「絕不會在國家尊嚴與榮譽上讓步」。

正在印度進行訪問的美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）今天表示，美方與伊朗可能於今天稍晚宣布達成結束中東戰事的協議，「我確實認為，也許在接下來幾個小時內，全球將會聽到一些好消息」。