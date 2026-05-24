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美伊談判現曙光？伊朗媒體：仍有一至兩項條款未達共識
伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天報導，關於伊朗與美國之間的潛在協議，雙方對其中「一至兩項」條款仍存有分歧。
英國廣播公司（BBC）引述塔斯尼姆通訊社報導，這些要點因為「美國阻撓」，此事尚未敲定。伊朗已將立場告知調解方巴基斯坦，若「美方持續阻撓」，將無法達成協議。
與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的媒體法斯通訊社（Fars）報導，這些僵持問題關乎伊朗凍結資產，以及針對石油和相關商品的制裁。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早時曾在印度新德里的記者會上表示，美伊協議已取得「重大」進展，但「尚未定案」，今天稍晚可能聽到美國總統川普宣布相關消息。
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