美伊有望達成協議 歐盟主席、英國首相表歡迎

美國國務卿盧比歐指出，美方與伊朗可能於今天稍晚宣布達成結束中東戰事的協議。歐盟執委會主席范德賴恩與英國首相施凱爾對美伊進展表示歡迎。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）在印度新德里告訴記者：「我確實認為，也許在接下來幾個小時內，全球將會聽到一些好消息。」

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在網路上發文表示：「我們需要一項協議，能讓衝突確實降溫、重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並保障免收通行費的完全航行自由。絕不能允許伊朗發展核武。」

施凱爾（Keir Starmer）則在社群媒體X發文指出：「我們將與國際夥伴合作，把握這個時刻，達成長期外交解決方案。」