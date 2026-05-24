快訊

中職／徵具體建言…兄弟連19局沒得分 首度大巨蛋遭3戰清盤

被拿來和林志玲比較 遭評格局慘輸…賈永婕高EQ回應：請選好看照片

已取得重大進展？魯比歐預告：荷莫茲海峽未來數小時可能傳出「好消息」

聽新聞
0:00 / 0:00

已取得重大進展 魯比歐：荷莫茲海峽未來數小時可能傳出「好消息」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國國務卿魯比歐24日在印度新德里國賓館海得拉巴宮舉行記者會。歐新社
美國國務卿魯比歐24日在印度新德里國賓館海得拉巴宮舉行記者會。歐新社

英國天空新聞報導，美國國務卿魯比歐24日在印度新德里訪問期間告訴記者，伊朗局勢已取得重大進展。他說，24日稍晚會釋出最新消息，進一步相關聲明會由美國總統川普宣布。魯比歐說，荷莫茲海峽在未來幾小時會傳出「好消息」。

不過，魯比歐同時表示，與伊朗的談判尚未取得「最終進展」，並重申「終極目標是讓伊朗永遠無法擁有核武」。他說：「川普總統已明確表示，他們永遠不會擁有核武，只要川普還是美國總統就絕對不會。」

魯比歐也說，伊朗並未擁有荷莫茲海峽，並抨擊伊朗對荷莫茲海峽發出的威脅。他表示，川普正致力尋求外交途徑解決荷莫茲海峽問題，並表示這些問題「無論如何」都會解決。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美國國務卿魯比歐：伊朗有可能幾天內就接受美伊終戰協議

美伊和談現況 魯比歐：有些微進展

川普：達協議或炸伊朗 機率「五五開」最快24日決定

美伊談判關鍵議題未解 盧比歐：看見良好跡象

相關新聞

已取得重大進展 魯比歐：荷莫茲海峽未來數小時可能傳出「好消息」

英國天空新聞報導，美國國務卿魯比歐24日在印度新德里訪問期間告訴記者，伊朗局勢已取得重大進展。他說，24日稍晚會釋出最新消息，進一步相關聲明會由美國總統川普宣布。魯比歐說，荷莫茲海峽在未來幾小時會傳出「好消息」。

川普：達協議或炸伊朗 機率「五五開」最快24日決定

川普總統23日表示在與以色列和地區盟友通話後，已「基本達成」伊朗戰爭協議，且包括開放荷莫茲海峽，他描述這是一份「關於和平的諒解備忘錄」，仍需由美國、伊朗、其他參與溝通的國家敲定。但川普亦說達成協議或全面轟炸伊朗的機率各半，可能將在24日決定；伊朗方面表示談判中的「分歧正在縮小」。

川普：近期將宣布永久終結伊朗戰爭、重開荷莫茲海峽協議

美國總統川普23日表示，「已大致磋商」一項永久結束伊朗戰爭、並重開荷莫茲海峽的協議，「將於近期宣布」。伊朗方面則無立即回應。

荷莫茲海峽要打開了！美媒獨家曝光美伊協議草案 停火60天換解除封鎖

美國總統川普23日宣布，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判。Axios獨家披露，一名美國官員表示，協議內容包括延長60天停火，荷莫茲海峽將在此期間重新開放，伊朗也可自由出口石油，並就限制伊朗核計畫展開談判。

川普稱將「很快」公布美伊協議！德黑蘭傳將放棄高濃縮鈾 做法日後談

美國總統川普23日在真實社群宣布，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判，目前僅剩最後定案階段，相關細節「很快」就會公布。紐約時報引述2名美國官員透露，美伊擬議協議中的一項關鍵內容，是德黑蘭顯然承諾放棄高濃縮鈾庫存。

多國出手斡旋！川普宣布美伊協議接近定案 將「很快」公布

美國總統川普23日表示，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判，目前僅剩最後定案階段，相關細節「很快」就會公布，並稱荷莫茲海峽也將重新開放。這也是川普至今對這項協議最明確的一次表態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。