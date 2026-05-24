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已取得重大進展 魯比歐：荷莫茲海峽未來數小時可能傳出「好消息」
英國天空新聞報導，美國國務卿魯比歐24日在印度新德里訪問期間告訴記者，伊朗局勢已取得重大進展。他說，24日稍晚會釋出最新消息，進一步相關聲明會由美國總統川普宣布。魯比歐說，荷莫茲海峽在未來幾小時會傳出「好消息」。
不過，魯比歐同時表示，與伊朗的談判尚未取得「最終進展」，並重申「終極目標是讓伊朗永遠無法擁有核武」。他說：「川普總統已明確表示，他們永遠不會擁有核武，只要川普還是美國總統就絕對不會。」
魯比歐也說，伊朗並未擁有荷莫茲海峽，並抨擊伊朗對荷莫茲海峽發出的威脅。他表示，川普正致力尋求外交途徑解決荷莫茲海峽問題，並表示這些問題「無論如何」都會解決。
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