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中東戰雲密布 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

中央社／ 台北24日綜合外電報導

中東戰雲密布下，今年仍有大量西方穆斯林前往沙烏地阿拉伯，準備參加伊斯蘭朝覲；美國總統川普與中東國家領袖通話後表示大致已大致談妥一項協議、細節討論中，預計近期宣布。

●中東戰火未歇 大批西方穆斯林仍湧入麥加參與朝覲

即使美國政府也發布旅遊警示，今年仍有大量西方穆斯林前往沙烏地阿拉伯，準備參加本月25日登場的伊斯蘭朝覲（hajj）。

現年49歲的美國朝聖者法德爾（Fadel）告訴法新社，他從未懷疑自己會不會如期參加今年的朝覲，「就算戰爭仍在進行，我也不會取消行程」。他還引用可蘭經（Koran）的內容來表達自己的信念：「毫無疑問，我們身處世界上最安全的地方。」

美伊雙方昨天都說可能很快就會敲定協議，但人們仍然擔心戰火隨時可能重燃。在這種不確定性下，美國駐利雅德（Riyadh）大使館上月建議美國公民避免參加朝覲，「鑑於目前的安全局勢和不時發生的旅行中斷，我們建議您重新考慮今年是否參加朝覲。」

●川普：美伊協議大致談妥待敲定 荷莫茲海峽將開放

美伊和平協議露曙光，美國總統川普（DonaldTrump）昨天與多名中東國家領袖通話後發文表示，一項協議已大致談妥，該協議的最終層面與細節正在討論中，將於近期宣布。他也說，全球重要航道荷莫茲海峽將重新開放。

川普昨天稍早接受美媒訪問表示，美國與伊朗的談判代表已經「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。

川普下午在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，他稍早和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、埃及、約旦、巴林等國家的領袖，以及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（AsimMunir）進行「非常好」的通話。

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