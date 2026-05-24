川普：美伊和平協議大致談妥 伊朗駁斥部分內容

美國總統川普表示，美伊雙方有關結束衝突的諒解備忘錄已「大致談妥」，稱一旦拍板，荷莫茲海峽將重新開放；然而，他的說法遭伊朗法斯通訊社駁斥，說「與事實不符」。

路透社和法新社報導，川普（Donald Trump）23日在自家社群媒體真實社群（Truth Social）寫道：「協議的最後細節目前正協商中，將於近期公布。」

然而，伊朗法斯通訊社（Fars）於當地24日清晨報導，協議內容將允許伊朗管理荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），指川普關於海峽的說法「與事實不符」。

● 伊朗核計畫成焦點

美國新聞網站Axios報導，美伊接近達成重啟荷莫茲海峽的協議，且在延長60天停火期間，海峽將不收取通行費。

作為交換，美國將解除對伊朗港口封鎖，並對伊朗石油銷售提供部分制裁豁免。

協議草案也包括伊朗承諾不發展核武，並協商限制濃縮鈾計畫與移除高濃縮鈾庫存。

在背後扮演關鍵斡旋調解人角色的巴基斯坦軍方表示，目前兩國的談判已有「令人鼓舞」的進展。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）當地時間24日也在社群平台X上證實此一外交努力。夏立夫發文表示：「巴基斯坦將以最大誠意持續推動和平努力，我們希望能很快就能主辦下一輪會談。」

消息人士告訴路透社，這套協議架構將分3階段實施：正式結束戰爭、解決荷莫茲海峽危機，並啟動為期30天且可延長的更全面協議談判窗口。

巴基斯坦持續努力協調，盼縮小美伊分歧。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）形容，「本週趨勢確實朝著減少分歧前進，但仍有必須透過調解員居中斡旋的議題。我們還需要觀察未來3、4天的情勢走向。」

巴格赫里說，雖然美國對伊朗航運封鎖是重要議題，但現階段優先要務是終結美國發動新攻擊的威脅，並平息以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）之間的衝突。

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）23日離開德黑蘭（Tehran），結束與伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）、外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）的會談。

卡利巴夫警告，伊朗武裝部隊已在停火期間重整戰力，若美國「愚蠢地重啟戰爭」，後果將比戰事初期「更強烈、更痛苦」。