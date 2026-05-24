快訊

椎間盤突出最大元兇竟不是坐姿、搬重物 醫揭首要主因「爸媽給的」

如何改革Fed？聯準會新任主席華許「5大金句」 一窺貨幣主張

逾半體育生英數待加強 張景森嘆「孩子非獎牌耗材」：廢除高中以下體育班

聽新聞
0:00 / 0:00

英艦待命掃除荷莫茲水雷 全面清除最久恐需數年

中央社／ 萊姆灣號艦上23日綜合外電報導

荷莫茲海峽掃雷任務執行與否仍是未知數，但停靠在直布羅陀外海的英國皇家海軍輔助艦隊登陸艦「萊姆灣號」上，數百名人員已整裝待命。

美聯社報導，美國總統川普（Donald Trump）2月28日聯手以色列空襲伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）作為報復。由於此一水道是中東地區石油、天然氣等的要道，伊朗封鎖行動迄今造成至少6000艘船隻無法通過，使得國際航運受到重創，能源價格飆升。

在伊比利半島（Iberian Peninsula）南端的英國海外領土直布羅陀（Gibraltar），英國皇家海軍已準備好執行一項可能由英、法為首的國際級任務。然而，交戰各方必須先取得和平協議，國際掃雷任務才能展開。

● 伊朗可能埋設多種水雷威脅

英國皇家海軍水雷與威脅探測小組（Mine and Threat Exploitation Group）指揮官布里頓（Gemma Britton）警告，伊朗在荷莫茲海峽可能埋有數量龐大且型式各異的水雷，包括火箭推進型、沉底水雷及繫留水雷，觸發方式可能是透過聲音、動作甚至光學感應。

她說，萊姆灣號部分系統可裝載到較小船隻，並由萊姆灣號自動發射、遠端遙控，這減少了需進入危險海域的人員數量。

發現水雷後，傳統做法是由潛水員攜帶炸藥至雷區進行引爆。然而布里頓表示，萊姆灣號目前正嘗試一種全新的作業模式，改以遙控載具深入海底安置炸藥，隨後再從遠端進行引爆。

她說，首要任務是清理一條航道，讓約700艘船能安全離開，隨後再開闢反向通行航道，讓船隻進入。不過她補充，整座海峽若要完全排除水雷，可能需數月甚至數年的時間。

●英國及盟國是否部署 仍未明朗

目前尚不清楚海峽內是否已遭布雷，英國及其盟國是否會派兵掃雷也未有定案。

國際社會確保荷莫茲海峽安全的行動，僅能在敵對行動結束後啟動。

川普今天透過社群媒體表示：「協議最後細節及相關層面，目前正討論中，不久將會宣布。」但未說明時間表。

近幾週來，美方已多次表示協議「接近完成」。至於美國、以色列和伊朗三方何時才能真的達成適當解決方案，目前誰也說不準。

在此期間，英方表示，萊姆灣號與船員將繼續待命，為可能的掃雷任務做好準備。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

荷莫茲海峽要打開了！美媒獨家曝光美伊協議草案 停火60天換解除封鎖

川普：美伊協議大致談妥待敲定 荷莫茲海峽將開放

油輪卡死…美國還是伊朗？ 誰能在荷莫茲海峽封鎖中撐更久

紐時：伊朗阿曼密商荷莫茲海峽新制 通行擬收費

相關新聞

川普：近期將宣布永久終結伊朗戰爭、重開荷莫茲海峽協議

美國總統川普23日表示，「已大致磋商」一項永久結束伊朗戰爭、並重開荷莫茲海峽的協議，「將於近期宣布」。伊朗方面則無立即回應。

荷莫茲海峽要打開了！美媒獨家曝光美伊協議草案 停火60天換解除封鎖

美國總統川普23日宣布，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判。Axios獨家披露，一名美國官員表示，協議內容包括延長60天停火，荷莫茲海峽將在此期間重新開放，伊朗也可自由出口石油，並就限制伊朗核計畫展開談判。

川普：達協議或炸伊朗 機率「五五開」最快24日決定

川普總統23日表示在與以色列和地區盟友通話後，已「基本達成」伊朗戰爭協議，且包括開放荷莫茲海峽，他描述這是一份「關於和平的諒解備忘錄」，仍需由美國、伊朗、其他參與溝通的國家敲定。但川普亦說達成協議或全面轟炸伊朗的機率各半，可能將在24日決定；伊朗方面表示談判中的「分歧正在縮小」。

川普稱將「很快」公布美伊協議！德黑蘭傳將放棄高濃縮鈾 做法日後談

美國總統川普23日在真實社群宣布，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判，目前僅剩最後定案階段，相關細節「很快」就會公布。紐約時報引述2名美國官員透露，美伊擬議協議中的一項關鍵內容，是德黑蘭顯然承諾放棄高濃縮鈾庫存。

多國出手斡旋！川普宣布美伊協議接近定案 將「很快」公布

美國總統川普23日表示，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判，目前僅剩最後定案階段，相關細節「很快」就會公布，並稱荷莫茲海峽也將重新開放。這也是川普至今對這項協議最明確的一次表態。

川普：美伊協議大致談妥待敲定 荷莫茲海峽將開放

美伊和平協議露曙光，美國總統川普今天和多位中東國家領袖通話後發文表示，一項協議已大致談妥，該協議的最終層面與細節正在討論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。