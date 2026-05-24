中東戰火未歇 大批西方穆斯林仍湧入麥加參與朝覲

儘管中東戰雲密布，美國政府也發布了旅遊警示，今年仍有大量西方穆斯林前往沙烏地阿拉伯，準備參加本月25日登場的伊斯蘭朝覲（hajj）。

現年49歲的美國朝聖者法德爾（Fadel）告訴法新社，他從未懷疑自己會不會如期參加今年的朝覲，「就算戰爭仍在進行，我也不會取消行程」。

他還引用可蘭經（Koran）的內容來表達自己的信念：「毫無疑問，我們身處世界上最安全的地方。」

今年的朝覲活動吸引了全球各地的穆斯林。繼美國與以色列2月底攻擊伊朗後，伊朗已對沙烏地及其他波斯灣鄰國目標發動多輪攻擊，導致局勢一度升溫。自4月以來，脆弱的美伊停火協議仍可大致維持，但和平協議尚未達成。

美伊雙方昨天都說可能很快就會敲定協議，但人們仍然擔心戰火隨時可能重燃。

在這種不確定性下，美國駐利雅德（Riyadh）大使館上月建議美國公民避免參加朝覲，「鑑於目前的安全局勢和不時發生的旅行中斷，我們建議您重新考慮今年是否參加朝覲。」

美國媒體22日報導，白宮正考慮對伊朗發動新一波軍事打擊。專家表示，任何新衝突都可能對朝覲產生直接影響。

英國伯明罕大學（University of Birmingham）的沙烏地政治專家卡林（Umer Karim）表示：「如果衝突再度爆發，朝覲者的行程很可能受到嚴重干擾。」

隨著逾百萬朝聖者湧入聖城麥加（Mecca），全球伊斯蘭社群的多樣性也在此充分展現，許多人攜帶的包包和雨傘等物品都印有其國家的標誌。

不過，36歲英國會計師阿瑪德（Imad Ahmad）坦言，出發前他「非常焦慮」。

他說，自己在約旦轉機期間，由於當地軍方擊落不明無人機，行程一度中斷，但他決定繼續前往麥加。

「無論如何，我都會來，願真主保佑我。」