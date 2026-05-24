荷莫茲海峽要打開了！美媒獨家曝光美伊協議草案 停火60天換解除封鎖

美國總統川普23日宣布，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判。Axios獨家披露，一名美國官員表示，協議內容包括延長60天停火，荷莫茲海峽將在此期間重新開放，伊朗也可自由出口石油，並就限制伊朗核計畫展開談判。

這名美國官員提供目前協議草案的詳細內容，大部分內容也獲其他知情人士證實。雖然伊朗方面尚未確認相關細節，但德黑蘭也已暗示協議接近完成。

根據草案，美伊雙方將簽署一份為期60天、可經雙方同意延長的諒解備忘錄（MOU）。在這60天內，荷莫茲海峽將重新開放且不收取通行費，伊朗也同意清除部署在海峽中的水雷，讓船隻恢復自由通行。作為交換，美國將解除對伊朗港口的封鎖，並提供部分制裁豁免，允許伊朗自由出口石油。

這名官員坦言，此舉雖將有利於伊朗經濟，但也能為全球石油市場帶來明顯緩解；伊朗方面越快清除水雷並恢復航運，封鎖就會越快解除。該官員指出，伊朗原本要求立即解凍資金與永久解除制裁，但川普在協議中的關鍵原則是「以表現換取紓困」（relief for performance），只有在伊朗作出具體讓步後才會進一步鬆綁。

這位官員透露，MOU草案也包括伊朗承諾永不追求核武，並將就暫停鈾濃縮計畫，以及移除高濃縮鈾庫存展開談判。2名知情人士表示，伊朗已透過斡旋方，向美方口頭承諾，願意在暫停濃縮與放棄相關核材料方面作出某種程度的讓步。

另外，美國則同意在60天期間內，就解除制裁與解凍伊朗資金展開談判，但相關措施只有在最終協議獲得可驗證落實後才會實施。近月部署至中東的美軍部隊，也將在這60天內持續部署在區域內，只有在最終協議達成後才可能撤離。

MOU草案也明確提到，以色列與黎巴嫩真主黨之間的戰爭將結束。以色列官員表示，以色列總理內唐亞胡23日與川普通話時，對這項安排表達憂慮。美國官員則指出，內唐亞胡也對協議其他部分提出疑問，但仍以尊重且克制的方式陳述自身立場。

這名美國官員表示，這不會是一項「單方面停火」。若真主黨試圖重新武裝或發動攻擊，以色列仍可採取行動阻止。「如果真主黨守規矩，以色列也會守規矩。」這名官員還表示，內唐亞胡有他的國內政治考量，但「川普必須考慮美國與全球經濟利益」。

Axios指出，這項協議有助避免戰事升級，也能減輕全球石油供應壓力，但目前仍不清楚是否能進一步達成符合美國總統川普對伊朗核問題要求的長期和平協議。3名知情人士指出，川普曾與多名阿拉伯與穆斯林國家領袖進行電話會議，徵詢各方對協議的看法，所有與會者均表示支持。川普與參與斡旋的各方均表示，協議可能於24日宣布，但目前尚未正式敲定，仍存在破局可能。