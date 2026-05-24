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川普稱將「很快」公布美伊協議！德黑蘭傳將放棄高濃縮鈾 做法日後談

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗民眾20日在德黑蘭街頭集會，聲援政府並反對美國與以色列，一名男子高舉伊朗國旗。歐新社
伊朗民眾20日在德黑蘭街頭集會，聲援政府並反對美國與以色列，一名男子高舉伊朗國旗。歐新社

美國總統川普23日在真實社群宣布，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判，目前僅剩最後定案階段，相關細節「很快」就會公布。紐約時報引述2名美國官員透露，美伊擬議協議中的一項關鍵內容，是德黑蘭顯然承諾放棄高濃縮鈾庫存。

川普未提供細節，目前也不清楚達成協議前仍有哪些障礙。白宮官員未回應置評請求，伊朗方面也尚未就川普宣布的協議公開發表任何聲明。

伊朗承諾放棄濃縮鈾庫存，一直是華府的長期目標，因此將這項內容納入整體聲明對美國而言至關重要，尤其若美伊協議遭共和黨國會議員質疑時更是如此。美國官員表示，這項提案尚未解決伊朗將如何具體放棄濃縮鈾庫存的問題，而是將細節留待未來一輪伊朗核計畫談判處理。

伊朗一開始反對在這項顯然屬於初步階段的協議中，納入高濃縮鈾庫存相關內容，要求將此議題延後至第二階段談判。但美國談判代表表示，他們已透過中間人明確告知伊朗，若協議初期未就鈾庫存問題達成某種共識，美方將退出談判並恢復軍事行動。

預計未來數周或數月展開的核談判，將觸及如何處置這批濃縮鈾庫存，以及如何處理伊朗的濃縮計畫。美國先前尋求為伊朗濃縮活動設下20年暫停期，但伊朗提出的暫停期限短得多。

另外，任何協議的關鍵內容都將涉及釋放遭凍結於海外的數十億美元伊朗資產。美國官員表示，只有在雙方達成最終核協議後，伊朗才能取得美國及盟友將投入重建基金的大部分資產，藉此讓伊朗有動機繼續留在談判桌前並達成協議。

以色列 伊朗 美國

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