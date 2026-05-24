多國出手斡旋！川普宣布美伊協議接近定案 將「很快」公布

美國總統川普23日表示，美國、伊朗與多個波斯灣國家之間的和平協議已大致完成談判，目前僅剩最後定案階段，相關細節「很快」就會公布，並稱荷莫茲海峽也將重新開放。這也是川普至今對這項協議最明確的一次表態。

川普在真實社群發文寫道，他當時正在白宮橢圓辦公室，剛與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦與巴林等國領袖完成一場「非常順利」的通話，討論伊朗及和平備忘錄相關事宜。

川普表示，美國、伊朗與上述多國之間的協議「已大致完成談判，目前仍待最後定案」，他也另外與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，並稱過程「同樣非常順利」。

他指出，協議的最後部分與相關細節目前仍在討論中，將很快對外公布，「除了協議中的許多其他內容外，荷莫茲海峽也將重新開放。」

Axios指出，儘管川普與幕僚在戰爭期間曾多次認為即將達成協議，但最終都未能實現，不過此舉仍顯示，川普已準備接受目前與伊朗協商中的和平備忘錄。一名知情美國官員透露，協議其實已接近完成，但部分條文的「措辭」仍存在分歧。

根據目前規劃，這項協議將以結束戰爭為核心，同時逐步重新開放荷莫茲海峽，並啟動至少30天的後續談判，進一步處理伊朗核計畫等議題。兩名知情人士表示，參與通話的中東與穆斯林國家領袖都敦促川普接受協議。一名區域消息人士透露：「所有人的訊息都是：『為了整個區域的利益，請停止這場戰爭。』」

根據該名消息人士，斡旋方目前希望能在周日完成這份一頁式框架協議並正式公布，接著於數日內展開更詳細的正式談判。

一直居中斡旋的巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）與伊朗高層官員會面、並試圖推動協議拍板後，於23日離開德黑蘭。儘管協議最終尚未正式定案，但巴基斯坦方面表示，各方「朝向最終共識已有令人鼓舞的進展」，而最新版本草案也是在伊朗與巴基斯坦談判後形成。

區域消息人士指出，雖然巴基斯坦主導斡旋，但卡達過去一周提供大量支援，加上沙烏地阿拉伯、埃及與土耳其同步施壓，也成功縮小各方分歧。

另一方面，伊朗外交部發言人同日表示，伊朗與美國目前已進入討論結束戰爭備忘錄的最後階段。根據伊方說法，備忘錄內容除了逐步重新開放荷莫茲海峽，也將涉及解除美國封鎖、釋放遭凍結的伊朗資金，之後還將進行為期30至60天的詳細協議談判。