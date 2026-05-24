快訊

MLB／鄧愷威旅美生涯代表作 先發6局無失分奪本季第3勝

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：中東領袖和川普通話 籲接受協議結束伊朗戰爭

中央社／ 華盛頓23日專電

美國總統川普表示，美國與伊朗的談判代表已「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。美媒報導，川普今天也和卡達、沙烏地阿拉伯等中東國家領袖通話，熟知內情的消息人士指出，其中幾位領袖敦促川普接受這項協議。

川普（Donald Trump）今天接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問指出，美、伊談判代表已「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。他說，最終協議將防止伊朗取得核武，確保其濃縮鈾會以「令人滿意的方式處理」，同時強調，他只會簽署能滿足美方所有條件的協議。

美媒Axios報導，川普今天和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、埃及、土耳其和巴基斯坦的領袖通話。了解通話情況的消息人士透露，其中幾位領袖都呼籲川普接受協議。

報導指出，稍早在俄亥俄州的美國副總統范斯（JDVance），以及在西點軍校的戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）都被召回華府參加討論這項協議的會議。一名以色列官員表示，川普今天也預計和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。

今天稍早，川普告訴Axios，他將和他的談判代表討論伊朗最新提議，且可能在明天之前決定是否重啟戰事。

川普還說，能否達成一項「好」協議或是「把他們炸得天翻地覆」，機率大約是一半一半。

居中斡旋的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（AsimMunir）和伊朗高層官員舉行會談，試圖推動達成協議後，稍早已離開德黑蘭。儘管協議尚未最終敲定，巴基斯坦方面表示，在邁向最終諒解方面取得令人鼓舞的進展。

川普今天預計檢視的新提案，就是源自這次伊朗和巴基斯坦的會談。

伊朗外交部發言人表示，伊朗與美國針對結束戰爭的諒解備忘錄已進入最後討論階段。這份備忘錄將涉及逐步重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、解除美國的封鎖，以及釋出遭凍結的伊朗資金。

發言人說，隨後將進行為期30天至60天的談判，商定具體的詳細協議。

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽這條重要航道。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。

伊朗戰爭 中東 伊朗 以色列 美國 川普

延伸閱讀

川普：美伊談判愈來愈接近達成終戰協議

川普改行程 美媒：華府擬對伊朗新一輪軍事打擊

川普稱伊朗問題進入最後階段！美媒爆料這個人通話後「急壞了」

瀕臨界點…美回覆終戰方案 伊朗檢視中

相關新聞

和戰未定 川普忙伊戰 缺席長子婚禮

美國總統川普廿二日說，由於「與政府有關的情勢」和「我對美國的熱愛」，他不會前往參加長子小唐納再婚的婚禮。川普表示，「對我來說，在這個重要時期留在華府、白宮很重要」。美國國務卿魯比歐廿三日在訪問印度時說，最快當天、廿四日或幾天內，伊朗有可能接受終戰協議，希望傳出「好消息」。

美國國務卿魯比歐：伊朗有可能幾天內就接受美伊終戰協議

訪問印度的美國國務卿魯比歐23日在新德里表示，最快當天，伊朗將有機會接受終戰協議，讓自2月底以來的中東戰爭落幕。

川普：美伊談判愈來愈接近達成終戰協議

美國總統川普今天接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時指出，美國與伊朗的談判代表已經「愈來愈接近」敲定...

兒子婚禮也不出席 川普傳擬對伊發動攻擊

美國總統川普22日召集資深國安團隊開會討論伊朗戰爭局勢，並發文表示自己「留在華府白宮相當重要」，將不會出席兒子小唐納婚禮。另據美媒引述消息人士報導，川普正認真考慮對伊朗發動新一輪打擊。

伊朗談判代表警告美國別亂來 川普若重啟戰事將祭「毀滅性反擊」

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天示警，如果美國總統川普（Donald T...

油輪卡死…美國還是伊朗？ 誰能在荷莫茲海峽封鎖中撐更久

僵持、失靈、危險----人們正越來越多地用這些詞匯來形容荷莫茲海峽的對峙局勢。這場危機如今已進入第四個月，其間雙方互相實施封鎖。德黑蘭向通過海峽的船隻收取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。