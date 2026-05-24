聽新聞
0:00 / 0:00

川普：美伊談判愈來愈接近達成終戰協議

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普今天接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時指出，美國與伊朗的談判代表已經「愈來愈接近」敲定結束中東戰爭的協議。

根據CBS報導，川普（Donald Trump）表示，最終協議將防止伊朗取得核武，並確保其濃縮鈾會以「令人滿意的方式處理」。

川普說：「我只會簽署能滿足我們所有條件的協議。」

路透社報導，伊朗、美國及居中斡旋兩國和談的巴基斯坦今天均表示，為結束這場持續近3個月的戰爭所進行的談判已有進展。

川普在另場訪談中告訴美國新聞網站Axios，他今天會與顧問討論伊朗提出的最新協議草案，並可能在明天前決定是否恢復戰事。

Axios報導，川普稱達成協議的機率為5成，他還說：「我們要嘛達成一項好協議，要嘛就是我把他們炸得天翻地覆。」

正在印度訪問的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也重申川普的要求：「伊朗絕不能擁有核武；海峽必須暢通無阻且不得收費；他們必須交出持有的濃縮鈾。」

伊朗方面則表示，在該國高層官員會晤巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）後，德黑蘭當局正專注於敲定一份諒解備忘錄。

巴基斯坦軍方指出，談判已取得「令人鼓舞」的進展，正朝最終共識邁進。一名巴基斯坦國安事務官員透露：「諒解備忘錄的內容正在微調。」

法新社報導，伊朗提到雙方仍存在分歧，且關於其核子計畫的爭論不會納入初步談判，不過德黑蘭當局正在敲定一份協議框架。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在國營電視台表示，德黑蘭希望先草擬一份諒解備忘錄以及由14項條款構成的協議框架。

貝卡伊補充道，他希望框架敲定後，能在「30天到60天的合理時間範圍內」，拍板最終協議的細節。

消息人士先前告訴路透社，協議的擬議框架預計分3階段推進：正式結束戰爭、化解荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）危機，以及展開為期30天且可延長的談判期，以達成更廣泛協議。

以色列 伊朗 美國 川普

延伸閱讀

中東戰爭第83天》盧比歐：美伊談判有正面跡象 最新發展一次看

瀕臨界點…美回覆終戰方案 伊朗檢視中

中東戰爭第84天》美評估發動新空襲 最新發展一次看

川普稱伊朗問題進入最後階段！美媒爆料這個人通話後「急壞了」

相關新聞

和戰未定 川普忙伊戰 缺席長子婚禮

美國總統川普廿二日說，由於「與政府有關的情勢」和「我對美國的熱愛」，他不會前往參加長子小唐納再婚的婚禮。川普表示，「對我來說，在這個重要時期留在華府、白宮很重要」。美國國務卿魯比歐廿三日在訪問印度時說，最快當天、廿四日或幾天內，伊朗有可能接受終戰協議，希望傳出「好消息」。

美國國務卿魯比歐：伊朗有可能幾天內就接受美伊終戰協議

訪問印度的美國國務卿魯比歐23日在新德里表示，最快當天，伊朗將有機會接受終戰協議，讓自2月底以來的中東戰爭落幕。

川普：美伊談判愈來愈接近達成終戰協議

美國總統川普今天接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時指出，美國與伊朗的談判代表已經「愈來愈接近」敲定...

兒子婚禮也不出席 川普傳擬對伊發動攻擊

美國總統川普22日召集資深國安團隊開會討論伊朗戰爭局勢，並發文表示自己「留在華府白宮相當重要」，將不會出席兒子小唐納婚禮。另據美媒引述消息人士報導，川普正認真考慮對伊朗發動新一輪打擊。

伊朗談判代表警告美國別亂來 川普若重啟戰事將祭「毀滅性反擊」

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天示警，如果美國總統川普（Donald T...

油輪卡死…美國還是伊朗？ 誰能在荷莫茲海峽封鎖中撐更久

僵持、失靈、危險----人們正越來越多地用這些詞匯來形容荷莫茲海峽的對峙局勢。這場危機如今已進入第四個月，其間雙方互相實施封鎖。德黑蘭向通過海峽的船隻收取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。