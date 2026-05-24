和戰未定 川普忙伊戰 缺席長子婚禮

美國總統川普廿二日說，由於「與政府有關的情勢」和「我對美國的熱愛」，他不會前往參加長子小唐納再婚的婚禮。川普表示，「對我來說，在這個重要時期留在華府、白宮很重要」。美國國務卿魯比歐廿三日在訪問印度時說，最快當天、廿四日或幾天內，伊朗有可能接受終戰協議，希望傳出「好消息」。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）及新聞網站Axios廿二日報導，美國正考慮對伊朗發動新一輪軍事打擊，但川普尚未做出最後決定。另外，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾同日抵德黑蘭，已加大在美伊間調解的力道。他在與伊朗外長阿拉奇及伊方在美伊談判中的首席談判代表、伊朗國會議長卡利巴夫會面後，已於廿三日離開德黑蘭。

在上述的「卡穆會」中，卡利巴夫重申，不會在攸關國家與人民權利的議題上讓步；伊朗外交部發言人貝卡伊也說，伊方仍決定在美伊談判中聚焦於讓包括以色列與黎巴嫩間的所有戰線終戰，現階段也將不討論伊朗核計畫的細節。

Axios引述兩位消息人士報導，川普近幾天來對美伊談判愈來愈感到「挫折」；立場已從傾向外交解決轉為對伊朗發動新的攻擊。ＣＢＳ也引述消息人士報導，美國軍事及情報單位人員上周已紛紛取消安排好的周末假期計畫，為可能的軍事行動做準備。

英國金融時報廿二日也根據對以色列班古里昂機場的衛星圖像分析報導，美軍已在該機場集結五十二架加油機；該機場的美軍加油機自二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰的「史詩怒火行動」起逐漸增加，三月初有卅六架，在四月初美以伊停火剛生效時已有四十七架，現在更多。

四十八歲的小唐納與卅九歲的美國佛州棕櫚灘名媛貝蒂娜．安德森，在巴哈馬群島一個私人島嶼舉行婚禮。對此川普表示，祝福這對新人婚姻美滿，「我非常想陪伴我兒子和川普家族新成員貝蒂娜，但我沒辦法這麼做」。