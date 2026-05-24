兒子婚禮也不出席 川普傳擬對伊發動攻擊

美國總統川普22日召集資深國安團隊開會討論伊朗戰爭局勢，並發文表示自己「留在華府白宮相當重要」，將不會出席兒子小唐納婚禮。另據美媒引述消息人士報導，川普正認真考慮對伊朗發動新一輪打擊。

五角大廈披薩指數顯示，美國防部周圍披薩店當晚生意高於平均，伊朗當局也傳出本周末關閉部分領空。

川普長子、48歲的小唐納，與39歲的美國佛州棕櫚灘名媛貝蒂娜．安德森，在巴哈馬群島一個私人島嶼舉行婚禮。對此，川普表示，「我非常想陪伴我兒子和川普家族新成員貝蒂娜，但我沒辦法這麼做」。川普坦言，這場婚禮「對我來說時機不好」，「他希望我去，這是場不對外開放的小型婚禮；但我還有伊朗及其他一些事要處理」。有兩家媒體報導，美方考慮對伊朗發動新一輪軍事打擊，但尚未做出最後決定。Axios引述兩位消息人士報導，川普近幾天來對美伊談判愈來愈感到「挫折」，立場已從傾向外交解決轉為對伊朗發動新的攻擊。

CBS也引述消息人士報導，美國軍事及情報單位人員上周已紛紛取消安排好的周末假期計畫，為可能的軍事行動做準備。