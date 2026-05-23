伊朗談判代表警告美國別亂來 川普若重啟戰事將祭「毀滅性反擊」

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天示警，如果美國總統川普（Donald Trump）重啟對伊朗的戰事，德黑蘭當局會祭出「毀滅性」反擊。

卡利巴夫於社群媒體發文寫道：「我國部隊已經在停火期間重整軍力，川普若再次愚蠢地重啟戰事，對於美國而言，其毀滅性與痛苦程度必定會比戰爭首日更加慘重。」

卡利巴夫是在伊朗首都德黑蘭會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）之後，發出了前述警告訊息。

穆尼爾於昨天抵達德黑蘭，且一直在跟伊朗官員進行會談。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，戰火很快席捲了中東地區，之後在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。

美國媒體哥倫比亞廣播公司（CBS）和Axios昨天報導，美國正考慮對伊朗發動新一輪軍事打擊，但川普尚未就新一輪打擊做出最終決定。