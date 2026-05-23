油輪卡死…美國還是伊朗？ 誰能在荷莫茲海峽封鎖中撐更久

（德國之聲中文網）僵持、失靈、危險----人們正越來越多地用這些詞匯來形容荷莫茲海峽的對峙局勢。

這場危機如今已進入第四個月，其間雙方互相實施封鎖。德黑蘭向通過海峽的船隻收取最高200萬美元的「安全通行費」；與此同時，美國則實施海上封鎖，攔截運載伊朗石油出口的船隻。

這些相互對抗的封鎖措施都未取得決定性成果。一些伊朗船隻仍設法突破封鎖，而部分亞洲航運公司則同意支付通行費，儘管這種收費違反國際海洋法。

與此同時，美伊之間關於重開荷莫茲海峽的脆弱談判多次受挫，使得局勢升級為更大範圍地區衝突的風險在不斷上升。

誰會先撐不住？

儘管巴基斯坦牽頭開展了調停努力，並提出一份旨在結束敵對狀態、重開荷莫茲海峽的備忘錄，但目前看來，美伊雙方似乎都不願率先讓步。

位於華盛頓的智庫「海灣國際論壇」（GIF）執行董事達尼婭·塔費爾（Dania Thafer）認為，川普時而強硬、時而退縮的軍事威脅原本旨在增加美國對伊朗的施壓籌碼，如今可能適得其反。

「伊朗方面的反應恰恰表明，他們將其解讀為美國缺乏升級戰爭的意願。」塔費爾對德國之聲表示。

川普如今在國內外都面臨越來越大的壓力，要求其避免進一步軍事行動。沙烏地阿拉伯、阿聯酋和卡達等海灣盟友都呼籲保持克制。與此同時，飆升的油價和美國國內重新上升的通脹，也在11月中期選舉前給川普帶來政治壓力。

伊朗石油收入迅速縮水

與此同時，伊朗每天因貿易損失約4.35億美元，其中近三分之二來自原油等出口收入。民主防衛基金會（FDD）高級研究員米亞德·馬萊基（Miad Maleki）今年4月作出這一估算。

這意味著，截至周五，美國封鎖已持續39天，伊朗公共財政累計損失估計已達170億美元。馬萊基稱，這還不包括戰爭最初幾周美以打擊所造成的大約1440億美元經濟損失。

倫敦皇家聯合軍種研究所（RUSI）高級研究員布爾居·厄茲切利克（Burcu Ozcelik）認為，伊朗通過襲擊航運和海灣鄰國，可能獲得了「巨大的戰略槓桿」，但如今其自身也因石油出口受阻而遭受沉重打擊。

「儘管德黑蘭不斷強調政權韌性，但伊朗經濟並非不會被封鎖擊垮，」厄茲切利克對德國之聲表示。

海灣國家被夾在中間

專家將當前僵局形容為一場危險的「耐力賽」。美國和伊朗都認為時間站在自己一邊，但海灣國家則更厭惡風險，也更容易受到經濟衝擊。

這些國家對僵局的不滿，已逐漸轉化為推動外交突破的施壓。海灣國家敦促川普擱置進一步打擊計劃，為談判爭取更多時間。

私下裡，這些國家警告稱，衝突陷入僵局將危及其擺脫化石能源依賴的經濟轉型計劃。目前海灣國家正投入數千億美元推進大型工業和旅游項目。

海灣國家強烈支持巴基斯坦斡旋的談判，以及美國與聯合國聯合提出的方案——在不允許伊朗收取通行費、也不承認其控制權主張的前提下，重開荷莫茲海峽。

伊朗尋求地區安全主導權

作為一個自認為正在重塑中東格局的國家，伊朗也希望借助這場戰爭謀求長期利益。塔費爾認為，伊朗的目標遠不只是贏得戰爭，而是從長期角度「重塑地區秩序，使其對自己有利」。

「他們希望海灣國家驅逐美國勢力，並讓整個地區納入伊朗主導的安全框架，」她對德國之聲表示，並補充稱，儘管海灣國家對華盛頓有所不滿，但這種做法並不符合它們自身利益。

儘管華盛頓對談判突破仍持謹慎樂觀態度，但美國堅持要求全面重開海峽、終止伊朗所有鈾濃縮活動，並強調如果伊朗不作出重大讓步，就不會解除制裁。美國國務卿魯比歐警告稱，如果伊朗拒絕妥協，軍事行動仍是選項之一。

「問題在於，美國無法鎖定一個能夠一擊即能迫使伊朗政權投降的『目標』」，厄茲切利克表示，「如果民用基礎設施遭到攻擊，德黑蘭可能會對海灣國家展開更嚴厲的報復。」

伊朗民眾承受越來越大痛苦

儘管普通伊朗民眾面臨的困境不斷加劇，而且短期內難以緩解，德黑蘭仍表示將堅持立場，決不退縮。

「德黑蘭提出對通過荷莫茲海峽的船隻收費、或對海底電纜收費等方案，表明伊朗內部一些務實派已經意識到，即便未來真的在某種程度上達成了制裁豁免協議，伊朗經濟和民眾仍將經歷長期艱難時期，」厄茲切利克說。

伊朗年通脹率已超過54%，部分食品價格翻了一倍以上。全國範圍的網路中斷已持續超過80天，進一步加劇了民眾孤立感，也嚴重影響日常生活。

「川普將贏得這場戰爭視為其總統政治遺產的一部分，而伊朗人則把它看作關乎政權存亡和國家未來的問題，」塔費爾強調道。

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