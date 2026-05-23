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荷莫茲封閉到8月底會如何？專家：重演2008金融列車連環撞災難

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
顧問公司Rapidan能源集團警告，如果荷莫茲海峽到8月底還不能通航，全球原油庫存水位進一步下滑，油價進一步飆漲，可能引發類似2008年的總經與金融「列車連環撞」災難。路透
顧問公司Rapidan能源集團警告，如果荷莫茲海峽到8月底還不能通航，全球原油庫存水位進一步下滑，油價進一步飆漲，可能引發類似2008年的總經與金融「列車連環撞」災難。路透

伊朗戰爭進入第13周，戰爭僵局未解。顧問公司Rapidan能源集團警告，如果荷莫茲海峽到8月底還不能通航，全球原油庫存水位進一步下滑，可能觸動類似2008年的經濟「列車連環撞」災難。

MarketWatch報導，Rapidan在本周發布的研究報告中寫道：「那種需求破壞水準意味著：原油現貨價格可能比目前價位翻倍，且會發生總體經濟列車連環撞災難。」

油價飆漲可能引發的這種連鎖反應依序是：油價漲到每桶150至200美元、擠壓家庭支出預算、衝擊能源密集產業、考驗人工智慧（AI）相關風險性資產，然後引爆槓桿信貸市場。

Rapidan研究團隊指出，1970年代以來，美國每一波重大經濟衰退有個共同特徵：都發生在實質油價飆漲之後。報告說：「石油震撼一旦撞上總經與金融已經承受壓力之時，就會變得很危險。」

2008年 vs. 2026年 大環境比一比

在2007-2008年全球金融危機期間，油價飆漲的同時，「槓桿金融體系已經因為房貸和批發融資承壓，而飽受壓力」。

相形之下，2026年的今天，銀行業資產負債表已改善，先進經濟體對石油的依賴降低，貨幣政策框架也比1970年代「更有公信力」。

然而，自2022年展開的這波美股多頭市場，大致是由科技股和AI投資熱潮所驅動，估計到今年投入AI競賽的資本支出將超過7,500億美元，未來數年可望持續加速。這些AI支出愈來愈倚賴私募信貸填補資金缺口。

伊朗戰爭引發通膨復熾風險，近來已推升美國公債殖利率，30年期美債殖利率升破5%，10年期殖利率也高懸在4.56%的水準，遠高於2020年的0.5%。意思是：美國家庭、企業和政府，都面臨借貸成本升高的壓力。

Rapidan團隊指出，AI概念股目前價位這麼高，既因投資人對未來的成長寄予厚望，也因為市場預期利率將下滑。萬一主要國家央行為了控制通膨紛紛提高利率，這些高價AI股勢必面臨嚴峻的考驗，也可能連累提供融資的私募信貸業者，導致這個規模估計20億美元的市場內爆。

該團隊的結論是：「油價飆漲本身不會導致經濟衰退，但卻會引爆現有的脆弱點。」

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