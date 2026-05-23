美伊戰爭爆發以來 世銀文件顯示27國設法確保取得危機基金

根據路透社檢視世界銀行（World Bank）的內部文件顯示，自美伊戰爭爆發以來，已有27個國家採取行動，以確保能迅速從世銀現有計畫中取得資金。

這項內部文件並未透露有哪些國家採取行動，也沒透露這些國家可能尋求的資金總額。世銀婉拒對此置評。

這項文件顯示，自2月28日美伊戰爭爆發以來，已有3個國家批准這項新的危機工具，其他國家則在完成相關程序中。

肯亞與伊拉克官員證實，他們正在尋求世銀的快速金融支援，以因應中東戰爭帶來的衝擊。其中肯亞面臨燃料價格飆漲，伊拉克則是面臨石油收入暴跌。

這27個國家在101個可動用預先安排融資工具的國家之列，這些融資工具可在危機時動用。其中有54個國家加入「快速反應選項」（Rapid ResponseOption），該選項允許各國使用最高10%未動用的融資額度。