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即將再打伊朗？川普「坐鎮白宮」缺席兒子婚禮…美媒這樣解讀

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川普改行程 美媒：華府擬對伊朗新一輪軍事打擊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國媒體哥倫比亞廣播公司（CBS）和Axios今天報導，美國正考慮對伊朗發動新一輪軍事打擊。

法新社提到，美國總統川普稍早表示，由於「與政府有關的情勢」以及他「對美國的熱愛」，他本週末不會前往參加兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的婚禮。

川普說：「對我來說，在這個重要時期留在華盛頓特區的白宮很重要。」

CBS和Axios報導均提到，川普尚未就新一輪打擊做出最終決定。

據說相關談判仍在進行中，居中斡旋的巴基斯坦已派遣軍方首長前往伊朗德黑蘭（Tehran），試圖促成協議。

法新社向白宮詢問相關報導，白宮未予置評。

CBS報導說，白宮發言人凱利（Anna Kelly）告訴他們：「總統已明確表示，若伊朗未能達成協議將面臨後果。」

白宮今天稍早宣布川普週末行程調整，表示他不會如原定計畫前往紐澤西州高爾夫度假村，而是留在華府

川普今天結束紐約州行程返回時，並未如往常般接受隨行記者提問。

Axios引述兩名不具名消息人士說法報導，川普過去幾天對與伊朗的談判「日益感到挫折」。報導說，他本週的立場已從傾向外交轉為下令空襲。

CBS也引述不具名消息人士報導，美國軍事與情報單位成員陸續取消週末假期計畫，為可能的軍事行動預做準備。

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