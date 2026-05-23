即將再打伊朗？川普坐鎮白宮缺席兒子婚禮 美媒：談判未成則傾向動武

Axios報導，2名美國官員表示，美國總統川普22日上午召集資深國安團隊開會，討論伊朗戰爭局勢。曾與川普直接交談的消息人士透露，除非談判在最後一刻出現突破，否則川普正認真考慮對伊朗發動新一輪打擊。

這場會議舉行之際，巴基斯坦軍方領袖穆尼爾（Asim Munir）前往德黑蘭，預計23日會晤在伊朗決策過程中扮演關鍵角色的革命衛隊（IRGC）指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi），顯然是在最後時刻努力彌合分歧，防止戰事重啟。卡達代表團當天也抵達德黑蘭，支持相關調停努力。但一名知情美國官員表示，目前談判過程「令人煎熬」，各方草案每天都在來回修改，但進展有限。

根據報導，川普在會中聽取談判進展，以及談判一旦破裂後的各種可能情境簡報。白宮數小時後宣布調整川普周末行程，他22日晚間在紐約發表演說後將返回華府，而非留在貝德明斯特（Bedminster）的高爾夫俱樂部。

川普也在真實社群（Truth Social）發文表示，由於「與政府相關的情況，以及我對美國的熱愛」，將不會出席兒子小唐納（Don Jr.）本周末的婚禮。他寫道：「在這段重要時期，我認為自己留在華府白宮相當重要。」CBS新聞則報導，多位消息人士表示，由於預期可能對伊朗發動攻擊，美國軍方與情報界部分成員也已取消周末計劃。

消息人士透露，川普過去幾天對伊朗談判愈來愈感到挫折。他19日曾告訴以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），希望再給外交一次機會，但到了21日晚間已傾向下令發動攻擊。一名消息人士表示，川普曾提及發動一次最終、具「決定性」的大規模軍事行動，之後即可宣布勝利並結束戰爭，但目前沒有跡象顯示他已做出重啟戰事的最終決定。

值得注意的是，川普過去6周內曾多次接近恢復戰事，但最終都選擇暫不行動。部分消息人士仍認為，未來24小時內仍存在某種突破機會。不過，2名熟悉川普想法的消息人士表示，除非談判出現意料之外的進展，否則川普目前看起來仍傾向採取軍事行動。