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伊朗戰爭立場屢與川普分歧 美國家情報總監加巴德辭職

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）今天宣布辭職，結束這位長期立場獨特、似乎在伊朗戰爭議題上與總統川普存在分歧官員的任期。

法新社報導，加巴德在社群平台X上發布致川普的信函表示，她將辭去國家情報總監職務，以照顧被診斷出罹患罕見癌症的丈夫。

統籌全球安全情報並向川普報告的加巴德在信中指出：「很遺憾地，我必須提出辭呈，自6月30日起生效。」

45歲的加巴德說：「我的丈夫亞伯拉罕（Abraham）近期被診斷出罹患一種極為罕見的骨癌。未來數週和數月，對他來說是重要關鍵…此刻，我必須暫別公共服務，陪伴在他身邊，全力支持他度過這場戰鬥。」

川普在消息宣布後讚揚加巴德，稱她是共和黨政府內閣中少數仍在任的女性官員之一。

川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「塔爾西（加巴德之名）做得非常出色，我們會想念她」，還說她「理所當然」應該陪伴丈夫對抗癌症。

川普接著表示，加巴德的副手盧卡斯（AaronLukas）將暫代國家情報總監職務。

加巴德曾是民主黨人，由於她過去質疑情報機構運作並反對美國海外軍事干預，因此當她被任命領導龐大的美國情報體系時令人頗感意外。

此外，她2017年會晤現已遭推翻的敘利亞領導人阿塞德（Bashar al-Assad），以及被指散播克里姆林宮宣傳內容，特別是關於烏克蘭戰爭的不實陰謀論而備受質疑。

儘管如此，川普仍推動她的任命。但近幾個月來，隨著川普逐步走向與伊朗開戰，加巴德似乎愈來愈被排除在決策圈之外。

據報導，在2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動空襲前夕，川普與高層顧問密集磋商時，加巴德並未在場。

戰爭開始後，她多次與川普政府對開戰理由的說法相左，或未完全支持官方論述。

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