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美伊和談 魯比歐：有些微進展

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國國務卿魯比歐廿二日在瑞典赫爾辛堡出席北約外長會議。（法新社）
美國國務卿魯比歐廿二日在瑞典赫爾辛堡出席北約外長會議。（法新社）

對美伊和談現況，美國國務卿魯比歐廿一日說，目前「有些微進展，但我不想誇大其辭；所以就讓我們看看接下來幾天將如何發展」。

魯比歐提到，美伊和談已有一點發展，「那是好事」；雙方正持續對話；美國總統川普想與伊朗達成「好協議」，若無法達成，「那總統還有其他選項」。

川普廿一日則在白宮又一次強調，美方終將取得伊朗的高純度濃縮鈾庫存；「我們會拿到手。我們不需要它，也不想要它。我們拿到後可能把它銷毀，但我們不會讓他們擁有它」。川普並重申，反對伊朗對想通行荷莫茲海峽的船舶收「過路費」，「希望它開放、免費通行；那是國際水道」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿一日說，俄羅斯總統普亭十九、廿日國是訪中期間，在和中國大陸國家主席習近平討論美伊戰爭時，普亭提議戰後由俄方保管伊朗的濃縮鈾。

另外，美國聯邦眾議院共和黨領袖廿一日取消表決「戰爭權力決議案」。該案要求川普必須獲國會授權，否則應停止美伊戰爭。聯邦參議院十九日剛推進類似的戰爭權力決議案，在「程序性表決」以五十票贊成、四十七票反對通過。

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