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美伊能達協議疏通荷莫茲？阿聯官員估機率50% 籲伊朗別誤判情勢
阿拉伯聯合大公國一位高層官員今天評估，美國與伊朗達成協議並疏通荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的可能性只有「一半」。
法新社報導，阿聯總統顧問加爾加希（Anwar Gargash）敦促伊朗，不要在中東戰爭脆弱停火的斷斷續續談判期間誤判了情勢。
加爾加希在捷克首都布拉格舉行的「全球安全論壇」（GLOBSEC）表示：「多年來，伊朗官員錯失了許多機會，因為他們往往高估自己。我希望這次他們不會這樣做。」
他認為被伊朗封鎖的荷莫茲海峽必須恢復原狀，還示警不要達成無結論之停火。
加爾加希指出：「我們尋求的不是僅為了達成停火而進行的談判，這會讓未來進一步衝突埋下隱患。」
他更說道：「我認為荷莫茲海峽很明顯必須恢復原狀，它應該是一條國際航道。」
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