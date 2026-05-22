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美伊戰爭衝擊國際經濟、民生 全球油市恐進入「紅色警戒區」

中央社／ 台北22日綜合外電報導
在能源基礎設施遭受攻擊，以及伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）下，中東地區每天有超過1400萬桶石油供應中斷，形成歷史上規模最大的石油供應危機。圖／路透
在能源基礎設施遭受攻擊，以及伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）下，中東地區每天有超過1400萬桶石油供應中斷，形成歷史上規模最大的石油供應危機。圖／路透

國際能源總署執行長比羅爾指出，全球油市恐於7月至8月進入「紅色警戒區」。中東戰爭和能源短缺衝擊，歐洲聯盟將今年歐元區經濟成長率預測從1.2%下修為0.9%。

●國際能源總署警告：油市7至8月恐進入「紅色警戒區」

在能源基礎設施遭受攻擊，以及伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）下，中東地區每天有超過1400萬桶石油供應中斷，形成歷史上規模最大的石油供應危機。

國際能源總署（IEA）執行長比羅爾（Fatih Birol）表示：「如果見不到情勢出現改善，我們可能會在7月或8月進入紅色警戒區（red zone）。」他指出，在伊朗戰爭爆發前原本存在的石油市場供給過剩、IEA協調釋出的4億桶戰略儲油，以及商業庫存消耗，三者合計仍不足以化解當前危機。

●歐元區2026經濟成長預測下修至0.9% 受中東戰爭拖累

歐洲聯盟將今年歐元區經濟成長率預測從1.2%下修為0.9%，表示燃料價格飆升將迫使歐元區企業與家庭提高能源支出，導致整體經濟產出下滑。

歐盟同時將今年歐元區通膨率預測大幅上修至3.0%，遠高於前一次預估值1.9%和歐洲中央銀行（ECB）設定的2%目標。

●委內瑞拉油價相對較低 成印度進口第3大來源國

在全球能源市場處於動盪的情況下，印度油商開始改向價格相對較低的委內瑞拉大量採購原油。根據航運數據平台Kpler數據，印度5月至今，平均每天向委內瑞拉購買41萬7000桶原油，遠高於4月時的每天28萬3000桶。

印度過去幾乎不從委內瑞拉進口原油，如今策略大轉彎。委內瑞拉5月時已成為印度第3大原油供應國，供給數量僅次於俄羅斯、阿拉伯聯合大公國。

以色列 伊朗 美國 美伊戰爭 荷莫茲海峽 國際能源總署

延伸閱讀

國際能源總署警告：油市7至8月恐進入「紅色警戒區」

委內瑞拉油價相對較低 成印度進口第3大來源國

受中東戰爭拖累 歐元區2026年經濟成長預測下修至0.9%

全球油市快撐不住？美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊一次看

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