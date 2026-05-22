紐時：伊朗阿曼密商荷莫茲海峽新制 通行擬收費

「紐約時報」報導，伊朗已討論與美國盟友阿曼合作，建立一套對通過荷莫茲海峽的船隻收費的制度，無視川普政府先前發出的警告，即不得對通過這條關鍵國際水道的船隻索取費用。

目前尚不清楚這類討論是否會產生任何具體結果，但這些談判似乎表明，儘管美國總統川普一再聲稱戰事接近尾聲，美國和伊朗在結束這場嚴重破壞全球經濟的戰爭方面，並沒有取得任何進展；至少在公開場合，雙方都沒有表現出妥協的意願。

在2月下旬遭到美國和以色列軍隊攻擊後，伊朗使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商業交通幾乎停擺，癱瘓了國際航運並推高能源價格。隨著荷莫茲海峽對全球經濟的影響力確立，伊朗官員開始討論如何維持對這條水道的控制，並利用它來創造收入。

在與阿曼商討之際，伊朗新成立的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority）在社群媒體上表示，管理局已經「界定了荷莫茲海峽管理監督區域的邊界」，且通行將需要管理局的許可。阿曼灣（Gulf ofOman）毗鄰荷莫茲海峽，從東方抵達海峽前必須穿越阿曼灣。

伊朗國家控制的對外媒體機構「新聞電視台」（Press TV）近日報導指出，伊朗已建立了一項新機制，以控制通過指定路線的海上交通，並對「專業服務」收取費用。

兩名熟悉荷莫茲海峽管理討論的知情人士透露，伊朗不打算建立一套單純針對通行進行收費的通行費制度，相反地，伊朗與阿曼的談判探討了一項向船隻收取服務費的提案。

根據兩名熟悉談判但未獲授權公開發言的伊朗官員說法，阿曼最初拒絕了與伊朗在荷莫茲海峽的聯合夥伴關係，但現在正在討論分享收入的問題。

這些官員表示，阿曼告訴伊朗，在意識到收費系統的潛在經濟利益後，它願意利用自身對巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等波斯灣鄰國及美國的影響力，來推動這項計畫。

伊朗和阿曼似乎在強調，擬議的系統將涉及服務費（fee），而非通行費（toll），這在法律上是一個重要的區別。

根據國際法，單純對通過水道的船隻收取通行費恐屬違法，但在某些情況下，允許對向船隻提供的實際服務收取費用，例如港口的廢棄物處理。

不過專家指出，如果這套服務費制度只是換湯不換藥的通行費，它依然不會被視為合法。

1982年「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）規定，只要船隻遵守安全和污染控制的相關法規、程序與慣例，即享有不受阻礙通過國際海峽的權利。伊朗並非這項公約的締約國，並聲明自己在技術上不受約束；阿曼則是簽署國。

但美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）國際海事法教授兼哈佛法學院（Harvard Law School）客座教授克拉斯卡（James Kraska）表示，公約中的規則和原則反映了習慣國際法，對所有國家都具有約束力，無論它們是否為簽署國。

他指出，禁止為通行付費的海峽航行制度「幾乎被普遍接受」，且「幾十年來，伊朗一直默許這一點」。

克拉斯卡指出，「他們正試圖巧妙地」將他們的提案納入法律架構。不過他表示，對長期以來一直免費的水道收取通行費，同時將這筆通行費稱為「服務費」，「簡直就像黑手黨收取保護費一樣」。