美國協防以色列飛彈庫存大減 官員憂亞洲盟友安全

根據「華盛頓郵報」掌握的國防部評估報告，美軍在與伊朗衝突期間，為協助防禦以色列而消耗的高端彈藥數量遠多於以色列自身使用量，導致先進飛彈防禦攔截器庫存大幅消耗。

因事涉敏感安全問題，3名匿名美國官員表示，這種不平衡現象凸顯華府在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間，為對抗伊朗彈道飛彈攻擊所肩負的沉重負擔，同時也引發外界對美軍自身戰備狀態及其對全球安全承諾的質疑。

一名美國政府官員表表示，美方總共多發射約120枚攔截飛彈，攔截的伊朗飛彈數量也約為以色列的2倍。

美國官員表示，美方為了防衛以色列，共發射超過200枚終端高空防衛系統（THAAD）攔截飛彈，約占五角大廈總庫存的一半。此外，駐東地中海的海軍艦艇也發射超過100枚標準三型飛彈與標準六型飛彈攔截彈。

相比之下，以色列僅發射不到100枚「飛箭」（Arrow）攔截飛彈，以及約90枚「大衛投石索」（David's Sling）攔截飛彈，其中部分用來對付伊朗支持的葉門及黎巴嫩武裝團體所發射、技術層次較低的飛彈。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）高級研究員格里科（Kelly Grieco）指出：「這些數字相當驚人。美國承擔了大部分的防空任務，而以色列則保留了自己的彈藥庫存。即使作戰邏輯合理，但結果卻是美國如今只剩下約200枚THAAD攔截彈，且生產線也無法跟上需求。」

美軍攔截彈短缺，已經讓亞洲的美國盟友，特別是日本與韓國感到不安，因為他們依賴美國嚇阻來自中國與北韓的潛在威脅。格里科坦言：「這筆代價最終可能會在與伊朗無關的戰區浮現。」

以色列主要依賴「鐵穹」與「大衛投石索」等較低階防空系統，對抗來自真主黨（Hezbollah）與青年運動（Houthi）等團體的攻擊，藉此保留更先進的攔截彈。官員指出，結果導致美國庫存「大幅」消耗，而以色列則維持較高階防空武器儲備。

一名政府官員表示，若美國和以色列如總統川普所揚言，於近日內再度對伊朗重啟戰端，由於以色列近期將部分飛彈防禦系統停機維修，美軍恐需承擔更大比例的攔截任務。這名官員說：「一旦戰事再起，不平衡情況可能加劇。」

目前尚不清楚，美國彈藥庫存不足是否影響川普對是否重啟戰事的考量。

五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）說：「彈道飛彈攔截彈只是構成多層次整合防空網絡的龐大系統與能力之一。在『史詩怒火行動』期間，以色列與美國公平分擔防禦責任。兩國在行動中都派出戰鬥機、反無人機系統以及其他多種先進的防空與飛彈防禦武器，發揮最大戰效」

以色列駐美國大使館表示：「『咆哮雄獅行動』（Operations Roaring Lion）與『史詩怒火行動』在最高層級並以最緊密方式進行協調，對兩國及其盟友均有利。美國沒有其他夥伴能在軍事意願、戰備程度、共同利益與能力方面與以色列相比。」

卡托研究所（CATO Institute）國防與外交政策研究主任羅根（Justin Logan）表示，這種互動關係似乎與川普「美國優先」（America First）的主張相衝突。