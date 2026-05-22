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中東戰爭第83天》盧比歐：美伊談判有正面跡象 最新發展一次看

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第83天，美國國務卿盧比歐今天表示，美伊和平談判有「一些正面跡象」，有望取得進展，並且希望巴基斯坦能出面協助，以促成雙方達成協議。

以下是彙整外媒報導的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美伊談判已出現「一些正面跡象」，美伊和平談判有望取得進展，希望巴基斯坦能出面協助，以促成雙方達成協議。

美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，美方終將取得伊朗的高濃縮鈾庫存，「我們會拿到它。我們不需要它，也不想要它。我們拿到之後可能會把它銷毀，但我們不會讓他們擁有它」。

華府認為這些鈾將用於製造核武，伊朗方面則堅稱其用途純屬和平目的。

川普也批評伊朗打算向通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的船隻收費。在戰爭之前，全球1/5的石油和天然氣都經由這條海峽運輸。

美國聯邦參議院19日在少數共和黨議員倒戈下，通過「戰爭權力決議案」，要求除非總統川普獲國會授權，否則須結束美伊戰爭。不過，這件原定今天下午在聯邦眾議院表決的議案，卻意外遭到共和黨領袖取消並延後至6月初舉行。

●伊朗動向

在美伊和談方面，德黑蘭當局本週已向美方提出最新提案。據伊朗方面描述，提案內容大多是川普先前曾拒絕過的條款，像是要求取得荷莫茲海峽控制權、戰爭損害賠償、解除制裁、釋放凍結資產及美軍撤離等。

一名伊朗高層消息人士透露，美伊雙方雖未達成任何協議，但分歧已經縮小，但伊朗的鈾濃縮活動以及德黑蘭當局對荷莫茲海峽的控制權，仍是目前談判卡關重點。

儘管停火至今，美伊和平談判進展進展甚微，但據3名消息人士透露，這次談判的主要調停者、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）今天可能前往伊朗進一步協商。

伊朗外交部副部長今天重申，德黑蘭當局擁有荷莫茲海峽主權；此外，2名伊朗高層消息人士也指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah MojtabaKhamenei）已下令不得將濃縮鈾運往國外。

●油價股匯動態

美國及以色列對伊朗的衝突能否解決的不確定性使油市承壓，國際油價今天波動劇烈。

布倫特原油期貨今天下跌2.44美元或2.3%，收在每桶102.58美元。美國西德州中級原油期貨下跌1.9美元或1.9%，收在96.35美元。

●其他國家及組織

美伊戰爭爆發82天，荷莫茲海峽通行仍受阻。國際能源總署（IEA）表示，這場衝突已引發全球有史以來最嚴重的能源衝擊，並警告夏季燃料需求高峰即將到來，加上中東地區缺乏新的供應來源，全球能源市場7至8月恐陷入危險狀態。

這場戰爭也讓美國與北大西洋公約組織（NATO）的關係出現裂痕，川普一直強烈批評北約盟國未擴大協助美國和以色列的軍事行動。

北約官員則強調，美國並未要求北約盟國參與伊朗戰爭，但許多成員國確有履行承諾、允許美軍使用他們的領空和境內基地。

面對川普政府可能完全退出北約的威脅，北約秘書長呂特（Mark Rutte）與歐洲外長們預期將在明天的北約外長會議中極力安撫美方。

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