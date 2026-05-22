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上傳羞辱影片引發國際譴責 以色列驅逐加薩船隊人士

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導

在國際社會對加薩船隊維權人士遭拘留期間所受待遇爆發強烈抗議後，以色列今天表示，已將所有被以色列軍隊抓捕的外籍維權人士全數驅逐出境。

約430名來自世界各國的活動人士18日在海上被攔截後，被關押在以色列的拘留所中。當時他們正進行一連串試圖突破巴勒斯坦領土封鎖的最新嘗試。

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar BenGvir）昨天發布了一段影片，顯示被拘留的活動人士雙手被綁、額頭貼地，引發了國際廣泛譴責和外交強烈反彈。

在驅逐出境之前，班吉維爾發布的影片標題寫著「歡迎來到以色列」，並顯示這位部長在被拘留的活動人士中叫囂並揮舞以色列國旗，此舉引發義大利、西班牙、澳洲、加拿大等世界各國政府的強烈譴責。

他在國內也受到了總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）和外交部長薩爾（Gideon Saar），以及美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）的批評。

以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）今天表示：「這場政治作秀的船隊所有外籍維權人士都已被逐出以色列。」

他補充說：「以色列不會允許任何違反對加薩合法海上封鎖的行為。」

代表「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）成員的法律中心今天稍早表示，大多數人正從以色列最南端的拉蒙機場（Ramon Airport）「在被驅逐出境的途中」。

人權組織「阿達拉」（Adalah）表示，這些活動人士被關押在靠近加薩的尼格夫沙漠（Negev Desert）的以色列凱齊奧特（Ktziot）監獄。

土耳其已宣布將派遣包機前往以色列，以遣返土耳其公民和來自第三國的參與人士。

阿達拉的發言人表示，來自埃及的活動人士已被轉移到埃及與以色列邊境的塔巴（Taba），而來自約旦的活動人士則被轉移至阿卡巴（Aqaba）。

以色列 伊朗 美國

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