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美伊談判關鍵議題未解 盧比歐：看見良好跡象

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國伊朗今天在德黑蘭鈾庫存與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權問題上，依舊各執己見，但美國國務卿盧比歐表示，談判出現「一些良好跡象」。

路透社報導，美國總統川普表示，美國最終將會取得伊朗高濃縮鈾庫存。華府認為這些核材料可能被用於製造核武，但德黑蘭則堅稱其用途純屬和平目的。

川普在白宮告訴記者：「我們一定會拿到手。我們不需要它，也不想要它。拿到之後我們大概會直接銷毀，但我們就是不會讓他們擁有它。」

盧比歐（Marco Rubio）向記者表示，如果德黑蘭當局在荷莫茲海峽實施收費制度，將使外交解決方案變得不可行。不過他也指出，目前談判確實已取得一些進展。

盧比歐說：「目前有一些良好跡象，但我不想過度樂觀…所以，就讓我們看看接下來幾天會如何發展。」

一名伊朗高層消息人士今天告訴路透社，雙方尚未達成任何協議，但分歧已經有所縮小。他也表示，伊朗鈾濃縮與德黑蘭當局對荷莫茲海峽的控制權，目前仍是主要爭議點。

油價今天在高度波動的交易中劇烈震盪，因市場對戰事能否解決的前景不確定，價格一度下跌。

在川普發表上述言論前，兩名伊朗消息人士告訴路透社，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（AyatollahMojtaba Khamenei）已下達指示，不得將鈾庫存送往海外。

川普也抨擊德黑蘭打算對荷莫茲海峽徵收過路費的計畫。在戰前，荷莫茲海峽承載全球1/5的石油與天然氣運輸量。

他說：「我們希望海峽保持開放與自由航行，不要收費。這是一條國際水道。」

盧比歐 伊朗 荷莫茲海峽 以色列 美國

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