「他們不是英雄」以色列部長羞辱加薩救援人士 歐美譴責

國際救援船隊20日試圖向加薩走廊運送物資時，遭以色列海軍攔下。以色列極右派國安部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）隨後發布一段影片，顯示他當時對這些遭壓制的活動人士發出嘲笑，引起歐洲與以色列盟友美國的抗議。

央廣網引述路透綜合報導，班吉維爾的影片顯示，一名活動人士高喊「解放、解放巴勒斯坦」後，隨即被幾名員警強行按倒在地。

此外，影片中也可看到數十名活動人士成排跪在地上，雙手被反綁在背後，地點似乎是以色列一處港口設施。班吉維爾手裡揮舞以色列國旗，指著這些人對著鏡頭說：「看看他們現在的樣子。看看他們現在的樣子，不是英雄，什麼都不是。」

除了隨影片散播的羞辱行為，兩名後來獲釋的義大利人也告訴媒體，他們曾在拘留期間遭到暴力攻擊。

影片曝光後，歐洲各國政府紛紛召見以色列大使，表達強烈譴責。英國外交部表示，該影片違背了對人的最基本尊重；波蘭外交部長呼籲，應禁止班吉維爾入境波蘭。

美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）則表示，班吉維爾「背叛了自己國家的尊嚴」。

義大利要求以色列道歉，西班牙表示絕不容忍公民遭受不當對待，法國則要求釋放所有被拘留者。

以色列計畫在21日將這群活動人士驅逐出境。

外界普遍認為，班吉維爾此舉是為了以色列可能提前舉行的大選造勢。現任總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府是以色列史上最右傾的政府，不過內唐亞胡也公開反對班吉維爾的行徑，稱其「不符合以色列價值觀與規範」。

此外，綜合媒體報導，自2023年10月新一輪以巴衝突爆發後，加薩地帶持續陷入嚴重人道危機。國際社會透過聯合國機構、Médecins Sans Frontières（MSF）及民間援助船隊等方式，嘗試向加薩運送糧食與醫療物資。

然而，2025年底至2026年初，以色列政府以未符合新註冊與安全規定為由，撤銷包括MSF在內部分國際援助組織的營運資格，並要求提供巴勒斯坦員工資料，引發人道團體批評違反中立原則與危及員工安全。

與此同時，以色列亦持續加強對海上援助行動的攔截，多名國際活動人士遭拘留。部分媒體與分析人士認為，Itamar Ben-Gvir等極右翼政治人物高調展示強硬立場，與國內政治及可能提前舉行的大選有關。