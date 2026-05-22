快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

「他們不是英雄」以色列部長羞辱加薩救援人士 歐美譴責

世界日報／ 綜合21日電
以色列國安部長因嘲笑加薩救援人士，遭到歐美多國譴責；圖為巴勒斯坦人21日在以色列空襲後，檢查帳篷營地受損狀況。(歐新社)
以色列國安部長因嘲笑加薩救援人士，遭到歐美多國譴責；圖為巴勒斯坦人21日在以色列空襲後，檢查帳篷營地受損狀況。(歐新社)

國際救援船隊20日試圖向加薩走廊運送物資時，遭以色列海軍攔下。以色列極右派國安部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）隨後發布一段影片，顯示他當時對這些遭壓制的活動人士發出嘲笑，引起歐洲與以色列盟友美國的抗議。

央廣網引述路透綜合報導，班吉維爾的影片顯示，一名活動人士高喊「解放、解放巴勒斯坦」後，隨即被幾名員警強行按倒在地。

此外，影片中也可看到數十名活動人士成排跪在地上，雙手被反綁在背後，地點似乎是以色列一處港口設施。班吉維爾手裡揮舞以色列國旗，指著這些人對著鏡頭說：「看看他們現在的樣子。看看他們現在的樣子，不是英雄，什麼都不是。」

除了隨影片散播的羞辱行為，兩名後來獲釋的義大利人也告訴媒體，他們曾在拘留期間遭到暴力攻擊。

影片曝光後，歐洲各國政府紛紛召見以色列大使，表達強烈譴責。英國外交部表示，該影片違背了對人的最基本尊重；波蘭外交部長呼籲，應禁止班吉維爾入境波蘭。

美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）則表示，班吉維爾「背叛了自己國家的尊嚴」。

義大利要求以色列道歉，西班牙表示絕不容忍公民遭受不當對待，法國則要求釋放所有被拘留者。

以色列計畫在21日將這群活動人士驅逐出境。

外界普遍認為，班吉維爾此舉是為了以色列可能提前舉行的大選造勢。現任總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府是以色列史上最右傾的政府，不過內唐亞胡也公開反對班吉維爾的行徑，稱其「不符合以色列價值觀與規範」。

此外，綜合媒體報導，自2023年10月新一輪以巴衝突爆發後，加薩地帶持續陷入嚴重人道危機。國際社會透過聯合國機構、Médecins Sans Frontières（MSF）及民間援助船隊等方式，嘗試向加薩運送糧食與醫療物資。

然而，2025年底至2026年初，以色列政府以未符合新註冊與安全規定為由，撤銷包括MSF在內部分國際援助組織的營運資格，並要求提供巴勒斯坦員工資料，引發人道團體批評違反中立原則與危及員工安全。

與此同時，以色列亦持續加強對海上援助行動的攔截，多名國際活動人士遭拘留。部分媒體與分析人士認為，Itamar Ben-Gvir等極右翼政治人物高調展示強硬立場，與國內政治及可能提前舉行的大選有關。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

搭船載物資闖加薩遭以色列逮捕 2抗議人士傳將獲釋

內唐亞胡：10/7突襲以色列所有主謀幾乎剷除殆盡

以色列軍方：空襲加薩擊斃哈瑪斯軍事首領

以戰圈地？自哈瑪斯突襲以來 以色列已占地1000平方公里

相關新聞

美盟友倒戈？紐時：伊朗阿曼討論荷莫茲收費 出奇招鑽國際法漏洞

紐約時報報導，伊朗與美國盟友阿曼正磋商在荷莫茲海峽建立一套永久收費制度，無視美國總統川普反對收費的警告，凸顯美伊談判可能仍未接近達成協議。同時，伊朗刻意避免使用「通行費」說法，而是主張向船舶收取「服務費」，試圖在國際法框架內維持對這條關鍵水道的控制。

伊戰影響？海軍代理部長：美正暫停對台140億軍售

國會山報報導，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）21日出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。

伊朗禁止濃縮鈾運出國 立場更強硬了 川普促交庫存

美國與伊朗21日對伊朗鈾庫存、管控荷莫茲海峽等問題的立場依然對立，美國總統川普要伊朗交出濃縮鈾庫存，並反對荷莫茲海峽收通行費。這使得由巴基斯坦主導、旨在結束這場衝突的努力看不到多少希望。路透同日引述伊朗高級消息人士說法，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）已下令，不得將濃縮鈾運往國外。

「他們不是英雄」以色列部長羞辱加薩救援人士 歐美譴責

國際救援船隊20日試圖向加薩走廊運送物資時，遭以色列海軍攔下。以色列極右派國安部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）隨後發布一段影片，顯示他當時對這些遭壓制的活動人士發出嘲笑，引起歐洲與以色列盟友美國的抗議。

紐時：伊朗阿曼密商荷莫茲海峽新制 通行擬收費

「紐約時報」報導，伊朗已討論與美國盟友阿曼合作，建立一套對通過荷莫茲海峽的船隻收費的制度，無視川普政府先前發出的警告，即...

美國協防以色列飛彈庫存大減 官員憂亞洲盟友安全

根據「華盛頓郵報」掌握的國防部評估報告，美軍在與伊朗衝突期間，為協助防禦以色列而消耗的高端彈藥數量遠多於以色列自身使用量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。