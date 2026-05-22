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伊朗禁止濃縮鈾運出國 立場更強硬了 川普促交庫存

世界日報／ 綜合21日電
川普21日表示，美方終將取得伊朗的高濃縮鈾庫存；圖為德黑蘭街頭橫幅上印有伊朗最高領袖哈米尼的照片。(路透)
川普21日表示，美方終將取得伊朗的高濃縮鈾庫存；圖為德黑蘭街頭橫幅上印有伊朗最高領袖哈米尼的照片。(路透)

美國伊朗21日對伊朗鈾庫存、管控荷莫茲海峽等問題的立場依然對立，美國總統川普要伊朗交出濃縮鈾庫存，並反對荷莫茲海峽收通行費。這使得由巴基斯坦主導、旨在結束這場衝突的努力看不到多少希望。路透同日引述伊朗高級消息人士說法，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）已下令，不得將濃縮鈾運往國外。

路透報導，美國總統川普21日表示，美方終將取得伊朗的高濃縮鈾庫存。

川普在白宮說：「我們會拿到它。我們不需要它，也不想要它。我們拿到之後可能會把它銷毀，但我們不會讓他們擁有它。」

華府認為這些鈾將用於製造核武，伊朗方面則堅稱其用途純屬和平目的。

川普同時抨擊伊朗意圖就使用荷莫茲海峽收費。在戰爭爆發前，全球20%的石油與天然氣都經由該海峽運送。

川普說：「我們希望它開放，希望它免費通行。我們不想要通行費。那是國際水道。」

自脆弱的美伊停火協議生效以來已經過了六周，但結束戰爭的談判進展有限。

三名消息人士告訴路透，主要斡旋者巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）21日可能前往伊朗首都德黑蘭，展開新一輪會談。

報導指出，在川普發表評論前，兩名伊朗高層消息人士表示，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼已下令不得將該國接近製造武器等級的濃縮鈾運往國外。這是美方在和平談判中的主要要求之一，而德黑蘭相關立場變得更加強硬。

報導說，哈米尼的命令可能進一步令川普感到失望，並使旨在結束美國與以色列對伊朗戰爭的談判更加複雜。

以色列官員說，川普已向以方保證，伊朗的高濃縮鈾庫存將運出該國，且任何和平協議都必須納入相關條款。高濃縮鈾是製造核武的重要原料。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）強調，只有在濃縮鈾運出伊朗、德黑蘭停止支援代理武裝組織，且伊朗彈道飛彈能力瓦解，他才會認為戰爭結束。

其中一位因事涉敏感而要求匿名的伊朗消息人士透露：「最高領袖的命令與政府內部共識均認為，濃縮鈾庫存不得離開國內。」

消息人士指出，伊朗高階官員認為，將濃縮鈾運至國外將使伊朗未來更容易受到美國與以色列攻擊。

白宮與伊朗外交部皆未回應路透的置評請求。

不過，伊朗消息人士也提到，這項問題仍存在「可行解決方案」，例如「在國際原子能總署（IAEA）監督下逐漸稀釋庫存」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普要伊朗交出濃縮鈾庫存 反對荷莫茲海峽收通行費

路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

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