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美情報：伊朗已重啟無人機生產 軍力重建遠超預期
美國有線電視新聞網（CNN）引述2名情報消息人士說法報導，4月初迄今的6週停火期間，伊朗已重啟部分無人機生產；美國情報也顯示，伊朗軍隊的重建速度遠超預期。
4名消息人士透露，伊朗正重建其軍事能力，包括在先前衝突中被摧毀的飛彈基地、發射器和關鍵武器系統的生產能力。這意味一旦美國總統川普重啟轟炸行動，伊朗仍將對區域盟友構成重大威脅。
美國官員告訴CNN，雖然重啟不同武器零件生產所需的時間各異，但情報部門的評估顯示，伊朗可能在短短6個月內完全恢復其無人機攻擊能力，德黑蘭「已超越（美國）情報界設定的所有重建時間表」。
川普曾多次揚言，如果美伊未能達成和平協議，將恢復對伊軍事行動。他19日還表示，距離原定下令出兵只差1小時。
據消息人士說法，伊朗重建速度之所以遠超預期，背後原因包括俄羅斯和中國的支持，以及美國和以色列的空襲破壞程度不如預期等。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上週接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時也稱，中國正向伊朗提供「製造飛彈的零件」。
4月CNN曾報導，美國情報部門認為，伊朗約半數飛彈發射裝置在美軍空襲後仍存在。情報界人士指出，最近的1份報告將這個數字上調到2/3，部分原因是停火讓德黑蘭有時間挖掘出可能在先前空襲中遭到掩埋的發射裝置。
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