川普質疑北約功能 盧比歐點名西班牙拒提供基地

自美國總統川普因伊朗戰爭質疑北大西洋公約組織（NATO）的作用以來，今天美國務卿盧比歐將首次與北約外長在赫爾辛堡（Helsingborg）見面；北約外長正極力安撫美方。

盧比歐（Marco Rubio）在啟程前往瑞典參加北約外長會議前表示，川普總統對某些北約成員未同意美國使用他們的軍事基地、未擴大協助參與伊朗戰爭，感到「十分失望」，他特別點名西班牙。

盧比歐在美國邁阿密（Miami）對媒體表示：「有些國家例如西班牙，拒絕讓我們使用基地，那麼這些國家還待在北約做什麼？這是非常公平的問題。而公平地說，北約中也有國家提供美方協助，這些問題都我們需要一起探討。」

川普一直強烈批評北約盟國未能擴大協助美國和以色列的軍事行動。

北約官員則強調，美國並未要求北約盟國參與伊朗戰爭，但許多成員國確有履行承諾、允許美軍使用他們的領空和境內基地。

川普曾表示，美國正在考慮退出北約，難道華府就有義務遵守彼此間的防禦承諾？華府並宣布要從歐洲撤回5000名美軍。

面對川普政府可能完全退出北約的威脅，預料在這次赫爾辛堡會議中，北約秘書長呂特（Mark Rutte）與歐洲外長們將極力安撫 。

伊朗自開戰以來，已實際封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的航運。歐洲盟國強調一旦情勢允許，已準備好協助維護荷莫茲的航行自由，同時希望承擔更多歐洲安全責任。