美伊和談縮小分歧 但鈾問題與荷莫茲收費爭議未解 油價上沖下洗

伊朗表示，美國提出的最新方案已在一定程度上縮小交戰各方之間的分歧。然而，伊朗最高領袖有關保留鈾庫存表態，以及圍繞荷莫茲海峽收費系統的爭執，仍阻礙局勢取得突破。

根據半官方伊朗學生通訊社周四的報導，德黑蘭正處於回應美國一份文本的過程。報導稱，該文本「在一定程度上縮小了分歧」，但「要進一步縮小，就需要華盛頓方面終結對戰爭的衝動」。該報導並未說明消息來源。

儘管這番表態顯示出一定進展，但根據路透報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼已下達指示，不得將接近武器級的鈾運往國外。這項此消息一度推高油價。隨後，美國總統川普表示，他反對伊朗與阿曼就荷莫茲海峽通航建立某種永久性收費體系的舉措。

川普周四在白宮對記者說：「我們希望海峽保持開放、免費，不希望收取任何通行費。這是一條國際水道。他們目前沒有徵收通行費。」

美國國務卿魯比歐表示，設立收費機制將使與美國達成協議「難以實現」。

在關鍵問題上相互矛盾的表態，使市場難以判斷美伊雙方是否正邁向達成協議。

由於擔心伊朗可能將濃縮鈾用於製造核武器，美國多次要求德黑蘭交出鈾庫存，並承諾至少十年內停止鈾濃縮活動。伊朗領導層公開拒絕這些條件，總統裴澤斯基安周四表示，「我們在談判中永遠不會退讓」。

不確定性已反映在週四的油價上：布倫特原油盤中一度上漲逾4%至每桶109.3美元，隨後下跌至102.58美元。交易員正密切關注和平談判是否取得進展，從而促使荷莫茲海峽的石油航運迅速恢復。

諮詢公司Rapidan能源集團稱，若荷莫茲海峽關閉持續到8月，經濟下行風險上升，嚴重程度可能接近2008大衰退時期。

該公司基本預測情境為海峽於7月重新開放，屆時全球石油日均需求將減少260萬桶，布蘭特原油現貨價格將於夏季在每桶近130美元見頂。然而，中斷若持續到7月之後，則需更大幅度的需求萎縮以緩解8、9月的供應衝擊，幅度恐足以導致2026年全球石油消費出現年度下滑。幾家主要預測機構已預期今年全球需求將罕見萎縮。

Rapidan表示，即使荷莫茲海峽8月重開，在任何緩解顯現之前，市場供需仍將進一步趨緊，因為在阿拉伯產量逐步回升、貨物開始抵達目的地之際，原油庫存下降將持續到9月。