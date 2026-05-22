川普要伊朗交出濃縮鈾庫存 反對荷莫茲海峽收通行費

美國與伊朗今天對伊朗鈾庫存、管控荷莫茲海峽等問題的立場依然對立，使得由巴基斯坦主導、旨在結束這場衝突的努力看不到多少希望。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美方終將取得伊朗的高濃縮鈾庫存。

川普在白宮告訴記者：「我們會拿到它。我們不需要它，也不想要它。我們拿到之後可能會把它銷毀，但我們不會讓他們擁有它。」

華府認為這些鈾將用於製造核武，伊朗方面則堅稱其用途純屬和平目的。

在川普發表評論前，兩名伊朗高層消息人士告訴路透社，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（AyatollahMojtaba Khamenei）已下令不得將濃縮鈾運往國外。

川普同時抨擊伊朗意圖就使用荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）收費。在戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由該海峽運送。

川普說：「我們希望它開放，希望它免費通行。我們不想要通行費。那是國際水道。」

自脆弱的美伊停火協議生效以來已經過了6週，但結束戰爭的談判進展有限。

3名消息人士告訴路透社，主要斡旋者巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）今天可能前往伊朗首都德黑蘭，展開新一輪會談。