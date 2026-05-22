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馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

瀕臨界點 美回覆終戰方案 伊朗檢視中

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導

美國總統川普廿日說，若伊朗不同意簽署和平協議，美國準備好發動進一步攻擊；當前情勢「完全處於臨界點」，恐迅速升級。但他暗示，可能再等幾天，以得到「正確答案」。

伊朗外交部發言人貝卡伊廿一日對官媒「努爾新聞」說，就美國透過調解方巴基斯坦轉交、對伊朗十四點終戰方案的最新回覆，德黑蘭正進行檢視；基於上述十四點方案的原始文本，（美伊）已在幾個場合交換訊息。

川普在華府近郊的馬里蘭州安德魯聯合基地受訪時說，「要是我們得不到正確答案，情勢將很快發展。我們全都準備好了；可能（等伊朗）幾天，但也可能很快就有結果；要是再等幾天就能避免一場戰爭，我認為，這很有意義」。

川普並又一次強調，絕不允許伊朗擁核；在伊朗簽協議前，美國不會減免任何對伊朗的制裁；「我們正進入伊朗議題的最後階段；要嘛達成協議，要嘛我們將採取有些難看的手段，但希望不會走到那一步；我希望，死傷人數愈少愈好」。

但路透廿一日引述兩位高階伊朗消息人士報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴已下令，該國接近武器級的濃縮鈾不應被送往境外。由於這種濃縮鈾必須移往境外是美方在美伊和談中的主要要求之一，因此此一命令使伊方立場更強硬，也使終戰談判複雜化。

巴基斯坦除了派內政部長納克維廿日訪伊，根據伊朗學生通訊社（ＩＳＮＡ）廿一日報導，巴國陸軍參謀長穆尼爾也正前往德黑蘭；伊方提交的文本，雖在某種程度上縮小美伊間的分歧，但要進一步縮小，需美方抵擋住重燃戰火的誘惑。

根據美國新聞網站Axios及有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿日報導，川普和以色列總理內唐亞胡最近多次通話，十九日共一小時的通話氣氛緊張；川普對內唐亞胡說，調解方正推動美伊簽「意向書」，以正式終戰與啟動為期卅天的（後續）談判，討論伊朗核計畫和開放荷莫茲海峽等議題。

然而，川、內兩人存在顯著分歧，川普傾向美伊達成協議、內唐亞胡則期待對伊朗發動更強硬的軍事行動；通話後內唐亞胡「急壞了」。根據以軍廿日發布的聲明，總參謀長薩米對師級部隊指揮官表示，以軍正處於最高警戒，並為任何情勢發展做好準備。對此，川普廿一日強調，內唐亞胡「會做任何我要他做的事」。

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