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美伊停火有譜？伊朗外交部發言人：已收到美方最新和平提議 正在審查
美國CBS新聞報導，伊朗官媒Nour News引述外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）說法，稱伊朗已經收到美方的停戰最新提案，目前正在審查。同時，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）預計21日抵達伊朗首都德黑蘭。
貝卡伊說，目前巴國斡旋的美伊談判，基於伊朗最初提出的14點提議框架。該提議要求「徹底結束所有前線戰爭，包括黎巴嫩」，並釋放被凍結的伊朗資產，以及停止針對伊朗商業貨輪的「海盜行為」。
伊朗國會議員馬勒基（Fada Hossein Maleki）在國營電視台播出的談話中透露，巴國陸軍參謀長穆尼爾此行前往德黑蘭，將帶來美方的最新訊息。
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