快訊

川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

美伊停火有譜？美方最新和平提議已送出 伊朗外交部：正在審查

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊停火有譜？伊朗外交部發言人：已收到美方最新和平提議 正在審查

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
摩托車騎士6日經過伊朗德黑蘭市中心一處紀念已故伊朗最高領袖哈米尼的看板。美聯社
摩托車騎士6日經過伊朗德黑蘭市中心一處紀念已故伊朗最高領袖哈米尼的看板。美聯社

美國CBS新聞報導，伊朗官媒Nour News引述外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）說法，稱伊朗已經收到美方的停戰最新提案，目前正在審查。同時，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）預計21日抵達伊朗首都德黑蘭。

貝卡伊說，目前巴國斡旋的美伊談判，基於伊朗最初提出的14點提議框架。該提議要求「徹底結束所有前線戰爭，包括黎巴嫩」，並釋放被凍結的伊朗資產，以及停止針對伊朗商業貨輪的「海盜行為」。  

伊朗國會議員馬勒基（Fada Hossein Maleki）在國營電視台播出的談話中透露，巴國陸軍參謀長穆尼爾此行前往德黑蘭，將帶來美方的最新訊息。

伊朗 外交部 美方 以色列 美國 巴基斯坦

延伸閱讀

伊朗警告若美恢復攻勢將「開闢新戰線」 卡達稱談判需更多時間

波斯灣盟國斡旋奏效 美暫停攻擊伊朗 油價回落

伊朗拋最新和平方案！要求「撤美軍＋解除制裁」多項條件

川普暫緩攻擊伊朗 稱距離原定下令出兵只差1小時

相關新聞

美伊停火有譜？伊朗外交部發言人：已收到美方最新和平提議 正在審查

美國CBS新聞報導，伊朗官媒Nour News引述外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）說法，稱伊朗已經收到美方的停戰最新提案，目前正在審查。同時，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）預計21日抵達伊朗首都德黑蘭。

川普稱伊朗問題進入最後階段！美媒爆料這個人通話後「急壞了」

美國總統川普20日表示，如果伊朗不同意和平協議，美國已準備好對德黑蘭發動進一步攻擊。他說，目前局勢「正處於臨界點」，可能迅速升級，但華府也可能再等幾天，以便「得到正確答案」。

中東僵局…川普威脅近日開戰 伊朗回嗆擴大戰火

美國總統川普再次威脅伊朗，表示若伊朗繼續拒絕讓步、無法達成結束美伊戰爭協議，美國兩三天內就可能發動新一輪攻擊。伊朗則宣稱若再度遇襲，戰爭將蔓延到中東以外地區。

高端武器難快速量產 美曝軍工業窘況

美國前國防部長蓋茲在前總統布希與歐巴馬兩任政府時期，猛烈抨擊功能過多、成本過高的武器系統。如今川普政府攻打伊朗以及美軍迅速消耗武器的速度，再次讓蓋茲當年說法重新受到關注，也暴露美國軍工產業基礎與武器採購系統的深層缺陷。

談判進展有限…伊朗警告美國若再攻擊 戰火將「延燒至中東以外」

在美國總統川普表示於距離下令重啟軍事行動僅剩一小時之際叫停後，伊朗今天警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將把戰火擴大到中東以...

協商成功！南韓油輪通過荷莫茲海峽 伊朗戰爭爆發以來首艘

韓國外交部長趙顯今天表示，經與伊朗方面協商，一艘韓國油輪正通過荷莫茲海峽。這也是伊朗戰爭爆發以來，行經此一戰略水道的首艘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。