中東戰爭第82天》川普稱談判進入最後階段 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第82天，美國總統川普今天對外鬆口，稱美伊談判已進入最後階段，他期盼能達成和平協議以減少人員傷亡，但也不排除再度動武。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國總統川普今天表示，美方與伊朗的談判已進入「最後階段」，但他也警告，除非伊朗當局同意達成和平協議，否則美方可能再動武。

川普告訴記者：「我們在伊朗議題方面已進入最後階段。我們且看情勢如何發展。要嘛達成協議，要嘛我們將採取有些難看的手段，但願這不會發生。」

他說：「理想情況下，我希望看到較少人喪生，而非大量傷亡。這兩種方式我們都做得到。」

以色列軍隊總參謀長薩米（Eyal Zamir）表示，隨著德黑蘭和華府互相發出戰爭威脅，軍方已處於最高警戒狀態。

根據軍方發布的聲明，薩米在召集各師指揮官會議時表示：「此時此刻，以色列國防軍（IDF）正處於最高警戒狀態，並為任何發展做好了準備。」

●伊朗動向

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，美國正試圖重啟戰爭，並希望德黑蘭當局投降。

卡利巴夫在官方網站上的一段語音訊息中表示：「敵人公開和暗中的行動表明，儘管面臨經濟和政治壓力，它並未放棄軍事目標，並正試圖發動一場新戰爭。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍表示，他們在過去24小時內允許包括油輪在內的超過25艘船隻通過荷莫茲海峽。

革命衛隊海軍在X平台上發文表示：「過去24小時內，有26艘船隻通過了荷莫茲海峽，包括油輪、貨櫃船和其他商業船隻。」

貼文補充說，這些船隻是在「伊斯蘭革命衛隊海軍提供協調與安全保障」後通過的。

●油價股匯動態

由於伊朗表示已允許約十幾艘船隻通過荷莫茲海峽，緩解了人們對結束中東戰爭明顯陷入僵局的擔憂，油價下跌了5%，股市則上漲。

在美國總統川普表示美國談判代表已接近與伊朗達成潛在和平協議後，美國國債殖利率今天暴跌。

●其他國家及組織

聯合國糧農組織（FAO）警告，荷莫茲海峽的封鎖可能會在未來幾個月內「引發嚴重的全球食品價格危機」。

戰前，全球1/3的肥料供應也通過這道海峽，官員警告說，農民可能會在夏季生長季節面臨短缺。

阿拉伯聯合大公國要求伊拉克「立即」阻止從自身領土發動進一步攻擊，在此之前，阿聯指控有一起針對核電廠的無人機攻擊是從伊拉克境內發射。

阿聯外交部呼籲「伊拉克緊急且無條件地阻止所有源自其領土的敵對行為」。

據伊朗國營媒體引述伊斯蘭馬巴德外交消息人士報導，在德黑蘭與華府就結束衝突的提案陷入僵局之際，戰爭調解人巴基斯坦內政部長納克維（MohsinNaqvi）本週二度前往伊朗。

根據伊朗媒體報導，納克維16日曾前往德黑蘭，以「促進」德黑蘭與華府之間的進程。

約旦軍方宣布在其空域擊落了一架來源不明的無人機。目前尚未傳出傷亡報告。