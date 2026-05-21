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川普稱伊朗問題進入最後階段！美媒爆料這個人通話後「急壞了」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。美聯社
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。美聯社

美國總統川普20日表示，如果伊朗不同意和平協議，美國已準備好對德黑蘭發動進一步攻擊。他說，目前局勢「正處於臨界點」，可能迅速升級，但華府也可能再等幾天，以便「得到正確答案」。

路透報導，川普在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）受訪時表示：「相信我，如果我們得不到正確答案，事情很快就會發生。我們已經全都準備好了。」被問到還會等待多久時，他則說：「可能是幾天，但也可能很快發生。」

伊朗則警告，若再遭攻擊，衝突恐進一步擴大。但川普則重申，不會允許伊朗取得核武。他稍早受訪時表示：「我們已經進入伊朗問題的最後階段，接下來看看會發生什麼。不是達成協議，就是我們會做一些有點難看的事，但希望不會走到那一步。」他還說：「理想情況下，我希望死的人少一點，而不是很多。我們兩種方式都做得到。」

根據Axios獨家報導，3名消息人士表示，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡19日通話，討論一項與伊朗達成協議的新計畫，但雙方氣氛緊張。1名消息人士甚至形容，內唐亞胡在通話後「急壞了」。

根據報導，川普當時仍在「下令對伊朗發動大規模攻擊」與「繼續爭取協議」之間搖擺。消息人士表示，卡達與巴基斯坦已重新起草一份修訂版和平備忘錄，並納入其他區域調停國意見，希望縮小美國與伊朗之間的分歧。不過，內唐亞胡對談判高度懷疑，希望恢復戰爭，以進一步削弱伊朗軍事能力，並透過摧毀關鍵基礎設施來削弱伊朗政權。

川普與內唐亞胡先前曾在伊朗問題上出現短暫分歧，但在整場戰爭期間始終保持密切協調。儘管川普表示，內唐亞胡「會照他希望的方式行事」，並稱兩人關係良好，不過兩人19日晚間仍進行了一通冗長且「艱難」的通話。消息人士透露，川普告訴內唐亞胡，調停國目前正推動一份「意向書」（letter of intent），希望由美伊兩國簽署，以正式結束戰爭，並啟動為期30天的談判期，討論伊朗核計畫與開放荷莫茲海峽等議題。

2名以色列消息人士表示，兩人對未來方向存在分歧。美方消息人士則說：「通話結束後，畢比（內唐亞胡暱稱）整個人急壞了。」該名消息人士還透露，以色列駐美大使曾向美國國會議員表示，內唐亞胡對這通電話感到不安。不過以色列大使館發言人否認這種說法，並表示：「大使不會評論私人談話。」

另有2名消息人士指出，即便過去多次談判最終都未能達成協議，內唐亞胡在歷次談判期間也一直十分焦慮。一位消息人士表示：「畢比總是很擔心。」

以色列 伊朗 美國

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